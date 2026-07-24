Учени: Тези странни сигнали от Космоса може да са изпратени от извънземни

Според учени пет от най-странните сигнали от Космоса може да са изпратени от извънземни. Първоначално учените вярвали, че пет сигнала от космоса са изпратени от извънземни цивилизации, но по-късно успели да ги обяснят. Но два сигнала остават необяснени в продължение на много години.

Странни сигнали от Космоса

Учените отдавна се опитват да разберат дали сме сами във Вселената. За целта те използват радиотелескопи, за да търсят потенциални сигнали от интелигентни извънземни. Докато астрономите са успели да обяснят повечето радиосигнали, има някои, които остават загадка. Ето пет сигнала от Космоса, които карат някои учени да мислят, че някъде съществуват извънземни цивилизации, пише списание Sky at Night.

Учени: Извънземните биха могли да живеят на тези планети

Перитоните са кратки, милисекунди дълги радиосигнали, които наподобяват сигнали от космоса - бързи радиовзривове. Това са мощни изблици на енергия и светлина от далечни галактики. Перитоните са открити за първи път от радиотелескоп в обсерваторията Паркс в Австралия през 2007 г.

Тези радиосигнали се появявали странно навсякъде по едно и също време, което озадачавало астрономите. Беше изказана хипотеза, че тези сигнали са излъчвани от неизвестни астрономически обекти или извънземни.

Мистериозните сигнали от Космоса всъщност са били базирани на Земята. Оказа се, че са генерирани, когато служителите на обсерваторията са включили микровълновите си фурни, преди цикълът на готвене да е завършил. Резултатът е бил кратък импулс на радиосмущения, достатъчен, за да бъде сбъркан със сигнал от Космоса.

През 1967 г. астрономите засекли много странен радиосигнал от Космоса. Астрономите смятали, че е твърде прецизен, за да бъде генериран от астрономически обект. Сигналът идвал на всеки 1,33 секунди от дълбокия Космос.

Изгубена извънземна цивилизация: Следи от извънземни технологии са скрити на Луната?

Беше предположено, че това е сигнал от извънземни и той беше наречен LGM-1, тоест „малки зелени човечета-1“. Оказа се, че подобни сигнали се създават от пулсари. Това е вид неутронна звезда, която се върти много бързо около оста си. Тези сигнали имат ясна периодичност.

През 2020 г. радиотелескоп в обсерваторията Паркс засече сигнал от Космоса, наречен BLC1. Учените стигнаха до заключението, че това е първият сигнал от извънземни, живеещи на планета близо до звездата Проксима Кентавър. Това е най-близката до нас звезда, разположена на 4 светлинни години.

Теснолентовият сигнал на 982 MHz изглеждаше точно както би се очаквало от изкуствен източник. По-нататъшен анализ обаче показа, че радиосигналът е генериран от дефектно оборудване в обсерваторията. Ако тези три сигнала от Космоса са обяснени и не са послания от извънземни, тогава учените все още не са успели да обяснят следващите два сигнала.

През 1977 г. радиотелескоп в Държавния университет на Охайо засече необикновен радиосигнал от дълбокия Космос. Точният източник не можа да бъде определен, но характеристиките му показваха, че може да е послание от извънземни.

Астрономът Джери Ейман разпечатал запис на сигнала, който се състоял от група знаци, и написал „Уау!“ върху разпечатката, което предполага, че извънземни са изпратили съобщението за първи път. Честотата на сигнала била близка до линията от 1420 MHz, а интензитетът му се покачвал и спадал по начин, съответстващ на фиксирана точка в пространството.

Оттогава учените не са постигнали консенсус относно източника на този сигнал, който е продължил само 72 секунди, защото никога повече не е наблюдаван. Някои учени смятат, че това може да е дългоочакваният сигнал от извънземна цивилизация. Други учени настояват за естествения му произход. Но все още никой не може да каже със сигурност какво всъщност е било.

Мистерия е и сигналът от звездата на Таби. Звездата на Таби, или KIC 8462852, се намира на 1480 светлинни години от нас. Тя е открита през 2011 г. Звездите обикновено или стават все по-ярки, докато не се превърнат в свръхнова, или стават много по-тъмни като бели джуджета.

Тази звезда обаче показва резки и неравномерни спадове в яркостта, които са подобни едно на друго, но нямат ясен модел. Астрономите отбелязват, че никое известно явление в Космоса не може да обясни това.

Някои учени смятат, че яркостта на звездата всъщност намалява, защото наблизо се намира извънземна мегаструктура. Поради това се предполага, че това е сигнал от извънземни цивилизации, който може да е неволен и свързан не с радиовълни, а със светлина. Мистерията на тази звезда все още не е разгадана, въпреки че много учени смятат, че отговорът се крие в природен феномен.

Китайски космически кораб търси извънземни от обратната страна на Луната: Какво откри