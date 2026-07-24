Астрономи: Тъмната енергия не съществува

Ново проучване показва, че разширяването на Вселената не се ускорява и следователно няма нужда от съществуването на тъмна енергия, за да го обясни.

Откритието на учените за тъмната енергия

Тъмната енергия може всъщност да не съществува. До това заключение стигнаха учени от Оксфордския университет. Те твърдят, че не само тази мистериозна енергия не съществува, но и разширяването на Вселената не се ускорява. Това противоречи на основния космологичен модел, който описва еволюцията на Вселената след Големия взрив преди 13,8 милиарда години. Изследването е публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише New Scientist.

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От 1929 г. астрономите знаят, че Вселената не е статична, а непрекъснато се разширява. Всички галактики непрекъснато се отдалечават от нас, а най-отдалечените галактики се отдалечават от нас с невероятно високи скорости. До края на 90-те години на миналия век учените вярваха, че разширяването на Вселената се случва с приблизително постоянна скорост. Но след това нови наблюдения на свръхнови от тип Ia (това са звездни експлозии, които имат постоянна яркост) показаха, че това не е така.

Астрономите са измерили позициите на тези свръхнови и са установили, че скоростта, с която най-далечните галактики се отдалечават от нас, се увеличава. За да обяснят това, учените са стигнали до заключението, че съществува мистериозен вид енергия, която ускорява разширяването на Вселената. Те са я нарекли тъмна енергия. В продължение на почти 30 години тъмната енергия е ключов компонент на основния космологичен модел на Вселената, въпреки че нейната природа остава загадка.

Авторите на новото изследване стигнаха до заключението, че Вселената всъщност не се разширява с ускоряваща се скорост и следователно няма нужда от съществуването на тъмна енергия, за да се обясни това явление.

Използвайки най-изчерпателния набор от данни за свръхнови до момента, който включва повече от 1700 такива звездни експлозии, изследователите стигнаха до заключението, че свръхновите от тип Ia не са надежден индикатор, че разширяването на Вселената се ускорява.

Те са открили, че свръхновите изглеждат по-слаби, когато се образуват по-рано в живота на галактиката. Поради времето, необходимо на светлината да пътува през Вселената, светлината, която виждаме от далечни галактики, идва от тях, когато са били много по-млади. Ако тези млади галактики постоянно произвеждат по-слаби свръхнови, това би могло да накара астрономите да изчислят погрешно разстоянията си до тях и следователно да преценят погрешно скоростта, с която Вселената се разширява, казват учените.

Така че може би разширяването на Вселената изобщо не се ускорява и следователно тъмната енергия не съществува. Ако тази хипотеза намери още доказателства, тя напълно ще промени разбирането ни за Космоса.

Учените, които не са участвали в изследването, обаче са скептични към резултатите му и смятат, че това е много противоречиво твърдение, което трябва да се основава на по-убедителни доказателства. Заслужава да се отбележи, че това не е първото изследване през последните 10 години, което твърди, че тъмната енергия не съществува. Припомняме също, че в началото на 20-ти век Алберт Айнщайн твърдеше, че Вселената не се разширява, но по-късно призна грешката си.

Нова карта на Вселената разгадава мистерията на тъмната материя и енергията