Венера се оказа „жива“ планета: Учените откриха неочаквано движение

Според ново проучване Венера е геологично активна планета. Това се потвърждава от повърхностните характеристики на тази много гореща планета.

Венера е „жива“ планета

Венера е един от най-негостоприемните светове в Слънчевата система. Температурата там се повишава над 400 градуса по Целзий, няма въздух, няма морета и океани, а освен това има огромно налягане, сравнимо с налягането на дълбочина от няколко километра на Земята. Учените дълго време смятаха Венера за „мъртва“ планета в геоложки план. Тоест, смяташе се, че там няма тектонични движения. Но ново проучване, публикувано в списание Nature Geoscience, показва, че това е „жив“ свят, пише Phys.

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Въз основа на компютърно моделиране и данни от наблюдения от космическия апарат Магелан, който изследва планетата през 90-те години на миналия век, учените са стигнали до заключението, че Венера е геологично активна планета. Тоест, на нея се извършват тектонични движения, а доказателства за това са открити на повърхността на Венера. Това са рифтови долини.

Рифтовите долини са дълги вдлъбнатини в земната кора, които се образуват при раздалечаване на тектоничните плочи. Те представляват низини между няколко планини или планински вериги, образувани от действието на геоложки разлом. Рифтови долини има на Земята, но съществуват и на Венера. В същото време дължината им е до 10 000 километра.

Смята се, че рифтовите долини на Венера са се образували преди повече от 100 милиона години и следователно са остатъци от минала геоложка активност, която вече не присъства на планетата. Авторите на изследването обаче твърдят, че напротив, рифтовите долини показват, че тектоничната активност на Венера продължава.

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Изследователите използвали нов компютърен модел, създаден въз основа на данни от наблюдения на планетата, и доказали, че рифтовите долини на Венера биха могли да се образуват сравнително наскоро.

Широки хребети, известни като рифтови склонове, се образуват по краищата на рифтовите долини, когато долините са млади, все още активно се движат или едва наскоро са спрели да се движат, според проучването. Симулациите показват, че тези геоложки образувания на Венера се разширяват по-бързо, отколкото се смяташе досега: от 3 до 10 сантиметра годишно.

Учените са установили също, че склоновете на рифтовите долини са склонни да се изравняват бързо след спиране на тектоничното движение и колкото по-стара е рифтовата система, толкова по-малко стръмни и тесни стават нейните склонове. Учените обаче са установили, че склоновете са широки и много стръмни, което показва, че тектонична активност е имало наскоро и може да продължава.

Изследователите казват, че са необходими нови данни за Венера и очакват с нетърпение изстрелването на космически кораби на НАСА и Европейската космическа агенция в началото на 30-те години на 21-ви век. Тези сонди би трябвало да предоставят по-пълна картина на атмосферата, повърхността и вътрешността на Венера.

Междувременно учени съобщиха за обекти до Венера, които вероятно може да се окажат опасност за Земята.

Квазиспътник на Венера, открит през 2022 г., и още няколко летящи около „сестрата на Земята“ небесни тела накараха астрономите да подозират, че такъв обект може да напусне необичайната си орбита и да се насочи към нашата планета. Според учените ние може да не разберем за това чак докато астероидът не се приближи до Земята: той ще се движи от страната на Слънцето и ще се скрие в неговата светлина от телескопите.

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