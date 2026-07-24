Нова карта на Вселената разгадава мистерията на тъмната материя и енергията

Астрофизици публикуваха нов, масивен каталог на галактически клъстери, базиран на данни от телескопа „Южен полюс“, който разгадава мистерията с тъмната енергия и материята във Вселената. Откриването на хиляди нови космически структури ще помогне на учените да разберат как Вселената се е развивала в продължение на милиарди години.

Нова карта на Вселената

Учени от Чикагския университет (САЩ) са създали масивен каталог на галактически купове, който ще помогне за детайлното изучаване на еволюцията на Вселената в продължение на милиарди години. Използвайки данни от Южнополюсния телескоп, изследователите са открили хиляди нови масивни обекти. Предпечат на статията е достъпен на портала arXiv.

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Изследването се основава на петгодишни наблюдения, получени в антарктическата станция Амундсен-Скот. Използвайки високочувствителна камера, изследователите успяха да идентифицират близо 9000 потенциални галактически купове и да потвърдят съществуването на над 7000 от тях, използвайки оптични и инфрачервени данни.

От особено значение е фактът, че приблизително 20% от потвърдените клъстери не са се появявали преди това в нито един космически каталог. Освен това, за повечето системи астрономите са открили наличието на горещ газ за първи път, отваряйки напълно нов прозорец към мащабната структура на Вселената.

От особена стойност е фактът, че около 20% от потвърдените звездни купове не са били фигурирали преди това в нито една космическа карта.

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Сянка на фона на микровълновата печка

За да търсят далечни обекти, астрофизиците анализирали изкривяванията в космическия микровълнов фон – слабото остатъчно сияние от Големия взрив. Когато това реликтно лъчение преминава през галактически клъстер, високоенергийни частици променят параметрите на светлината, хвърляйки вид радиосянка, която се открива от детектори.

Работата на астрофизиците демонстрира, че съвременното оборудване е достатъчно чувствително не само за да открие самите галактики, но и за да проучи как условията в тях са се променяли с течение на времето. По-конкретно, изследователите са открили значително увеличение на емисиите на прах по време на ранните етапи от формирането на тези системи.

В бъдеще този набор от данни ще служи като надеждна основа за тестване на различни космологични модели. Бъдещи мисии, като например обсерваторията Вера Рубин в Чили и космическия телескоп Евклид, са планирани да осигурят оптично потвърждение за още по-отдалечени обекти от каталога.

Всички наблюдения подкрепят модела на разширяващата се Вселена, наблюденията на ранния период на Космоса дават по-ниска скорост на ускорение, отколкото по-локалните наблюдения. Наричат го проблемът с напрежението на Хъбъл и учените нямат представа как да го решат. Естествено, има няколко предложени идеи: какво ще стане, ако общата теория на относителността е погрешна; какво ще стане, ако тъмната материя не съществува; какво ще стане, ако скоростта на времето не е равномерна; какво ще стане, ако цялата Вселена се върти.

Учените си задават въпроса какво ще стане, ако тъмната материя еволюира.Въпреки че има няколко модела, предлагащи еволюираща тъмна енергия, идеята за еволюираща тъмна материя не е широко разглеждана. Причината за това е двустранна.

Първо, наблюденията върху тъмната материя са отлични. Те сочат наличието на някакъв вид материал, който не взаимодейства силно със светлината. Eдинственият основен недостатък е, че не сa наблюдавали директно частици тъмна материя.

Второ, по-голямата част от учените, които са против тъмната материя, се фокусират върху пълното ѝ елиминиране модифицирана гравитация. Те смятат, че тъмната материя е фундаментално погрешна и не е нещо, което може да се променя. Това прави тази нова идея доста интересна.

В тази работа авторите Синган Чен и Ейбрахам Льоб разглеждат както еволюиращата тъмна енергия, така и еволюиращата тъмна материя и твърдят, че последната е много по-подходяща за наблюдателни данни. Те отбелязват, е, че двата модела са донякъде свързани.

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