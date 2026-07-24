За пръв път: Астрономите откриха луна извън Слънчевата система

Към днешна дата астрономите са открили над 6000 планети извън Слънчевата система, наречени екзопланети. 5 планети в Слънчевата система, с изключение на Земята, имат спътници, тоест собствена Луна, и то повече от една. Но досега астрономите не са откривали нито един спътник на екзопланета, която се нарича още екзосателит или екзолуна. Въпреки че се смята, че те би трябвало да съществуват.

Екзолуна извън Слънчевата система

Докато изучават звездната система CD-35 2722 с помощта на Много големия телескоп (VLT), астрономите откриха обект, който би могъл да бъде екзолуна или би могъл да принуди учените да преосмислят определението какво е „сателит“ и какво е „планета“. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature, пише Space.

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Звездата CD-35 2722, чиято маса е 2 пъти по-малка от масата на Слънцето, се намира на разстояние 73 светлинни години от нас. Около тази звезда се върти кафяво джудже. Такива обекти се наричат ​​още неуспешни звезди, защото се раждат като звезди, но не се превръщат в истински звезди. Те нямат достатъчно маса, за да започнат термоядрения синтез на водород в хелий в ядрото. Масата на кафявите джуджета е по-голяма от масата на най-големите планети, но по-малка от масата на най-малките звезди. Обикновено масата на кафявите джуджета е в диапазона от 0,013 до 0,08 слънчеви маси или от 13 до 80 маси на Юпитер.

Откритият обект е спътник, но той обикаля около кафяво джудже, а не около планета, както е в Слънчевата система. Учените отбелязват, че тези два обекта са трудни за описание с термини като „планета“ и „сателит“. Екзопланета е достатъчно масивна, за да бъде планета, но не обикаля около звезда, въпреки че обикаля около обект, който обикаля около звезда.

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Астрономите наричат ​​този обект екзолуна, въпреки че не е като скалистите светове, които обикалят около планетите в Слънчевата система. Трудността при определянето на статуса на този обект е, че трябва да се дефинира точно какво се квалифицира като „луна“.

Този екзосателит е огромен газообразен обект, обикалящ около обект с маса няколко пъти по-голяма от масата на Юпитер. В Слънчевата система има ясно разграничение между планетите и Слънцето, така че дефинирането на понятия като спътник на планета не е трудно. В системата CD-35 2722 нещата стават много по-трудни за описание.

Астрономите обаче отбелязват, че това е първият открит екзосателит, независимо какво крие бъдещето по отношение на класификацията.

Също така стана ясно, че при изследването на екзопланетата HD 189733b от космоса изглежда толкова наситено синя, колкото Земята. Цветът ѝ обаче не се дължи на океаните, а на гореща атмосфера, където могат да се образуват стъклени частици.

HD 189733b е открита през 2005 г. Оттогава тя се е превърнала в една от най-изследваните екзопланети, тъй като редовно преминава пред звездата си и се крие зад нея. Именно по време на това затъмнение телескопът Gabble помогна да се определи цветът на планетата. Астрономите измериха комбинираната светлина на звездата и HD 189733b и забелязаха, че след изчезването на планетата системата губи повече синя светлина, отколкото зелена или червена.

Така учените стигнали до заключението, че самата планета има наситено син цвят. Този цвят обаче не се дължи на водата, както на Земята, а на разсейването на светлината от силикатни частици в горните слоеве на атмосферата.

Заради екстремно високите температури на дневната страна на планетата силикатите могат да се стопят и да се превърнат в малки, стъкловидни капчици. Поради изключително мощните ветрове, тези частици могат да се движат почти хоризонтално, създавайки феномен, който учените описват като стъклен дъжд.

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