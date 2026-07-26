Астрономите споделиха нови данни за мистериозни „малки червени точки“, открити в ранната Вселена. Тази статия в Live Science. Отбелязва се, че обектите, наблюдавани от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, отдавна озадачават учените, тъй като техните характеристики противоречат на общоприетите модели за формиране на галактики.

Мистерията с малките червени точки в космоса

Както обясниха изследователите, разгадаването на мистерията се крие в откриването на компактни „сини спътници“ близо до тези обекти. Именно наличието на тези спътници им позволи да направят нови заключения за естеството на аномалиите. Характерното червено сияние на самите точки се свързва с акрецията: горещ газ, въртящ се около свръхплътен център, излъчва радиация, която прониква през плътния газов пашкул.

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Според настоящата научна теория, „малките червени точки“ са активни ядра на зараждащи се галактики, с бързо растящи черни дупки, разположени в техните ядра. Забележително е, че нови наблюдения разкриха, че масата им е приблизително сто пъти по-малка от предполагаемото досега.

Според експерти, изучаването на тези структури предоставя уникална възможност за първи път да се изследват подробно ранните етапи на формирането на свръхмасивни черни дупки, скрити преди това от пряко наблюдение. Резултатите разкриват механизмите, лежащи в основата на формирането на най-големите космически обекти, и хвърлят светлина върху това как са възникнали гигантските черни дупки във Вселената.

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Междувременно стана ясно, че в космоса е открит обект 10 милиарда години, който преобръща представите на учените за Вселената. Космическият телескоп Уеб е изследвал един от най-старите галактически купове във Вселената.

Галактическият клъстер XLSSC 122 е открит за първи път през 2014 г., но неотдавнашното му подробно проучване с космическия телескоп Webb разкри голяма мистерия. Този галактичен клъстер, който вече е съществувал преди повече от 10 милиарда години, е добре развит и оформен. Но теориите предполагат, че това е невъзможно. Такива структури не биха могли да се образуват толкова рано във Вселената. Това откритие може да промени теориите за еволюцията на Космоса. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Повече от десетилетие астрономите вярваха, че масивен, добре развит галактически куп, наречен XLSSC 122, се намира сравнително близо до Земята. Факт е, че подобни галактически купове са се появили само преди няколко милиарда години. Според теорията за космическата еволюция, огромните галактически купове са започнали да се формират преди около 10 милиарда години, тоест 3,8 милиарда години след Големия взрив. На тези купове са били необходими милиарди години, за да придобият добре развита форма. Но новото откритие противоречи на тази теория.

Нови данни показват, че добре развитият и напълно оформен галактичен клъстер XLSSC 122 е съществувал още преди 10,4 милиарда години. Това означава, че основната теория за космическата еволюция може да се нуждае от преразглеждане. Но е необходимо да се открият още подобни структури, за да се докаже, че това не е съвпадение.

Също така е разкрито, че XLSSC 122 е най-далечната гравитационна леща, увеличаваща светлината на още по-далечни галактики, които иначе биха били невъзможни за наблюдение. Астрономите възнамеряват да използват този клъстер, за да изучават най-старите галактики във Вселената, използвайки гравитационно лещиране.

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