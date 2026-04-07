Мисията е изпълнена: Астронавтите от "Артемида II" се завръщат на Земята (ВИДЕО)

Мисията Артемида II завърши лунната си мисия и се завръща на Земята. На 6 април астронавтите на мисията направиха най-далечното пътуване от Земята в историята на космическите изследвания, прелитайки над обратната страна на Луната, съобщи BBC, позовавайки се на НАСА. По време на полета космическият кораб беше само на 6550 км от лунната повърхност. От това разстояние астронавтите успяха да разгледат отблизо спътника на Земята и да направят подробни снимки. Участниците в мисията наблюдаваха и слънчево затъмнение.

Завръщане

Сега екипажът на Artemis II - трима астронавти от Съединените щати и един от Канада - се завръща на Земята. Очаква се кацането им в Тихия океан в 01:07 GMT на 11 април.

Предизвикателство

По-рано четиримата астронавти от мисията "Артемида 2" останаха без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщи НАСА. Преминаването от другата страна на спътника на Земята започна по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.

April 6, 2026

Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извършва полет около Луната, по време на който се опитва да наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди. "Въпреки че е предвидим, този момент на прекъсване на комуникациите ще бъде вълнуващ, но и малко плашещ", заяви Дерек Бузаси, професор по астрономия и астрофизика в Чикагския университет. "По времето на "Аполо" "всички задържахме дъха си", добави той.

