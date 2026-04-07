Исторически момент: "Артемида 2" преминава от другата страна на Луната (ВИДЕО)

Четиримата астронавти от мисията "Артемида 2" остават без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщи НАСА. Преминаването от другата страна на спътника на Земята започна по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.
🌞🌕🧑🚀— NASA (@NASA) April 7, 2026
Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona.
Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извършва полет около Луната, по време на който се опитва да наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди.
"Въпреки че е предвидим, този момент на прекъсване на комуникациите ще бъде вълнуващ, но и малко плашещ", заяви Дерек Бузаси, професор по астрономия и астрофизика в Чикагския университет. "По времето на "Аполо" "всички задържахме дъха си", добави той.
По-рано НАСА обяви, че екипажът на "Артемида 2" се е отдалечил от Земята повече, отколкото който и да е човек преди това. Четиримата астронавти подобриха рекорда, поставен през 1970 г. от екипажа на мисията "Аполо 13", достигайки разстояние от около 400 171 километра.
