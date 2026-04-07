Исторически момент: "Артемида 2" преминава от другата страна на Луната (ВИДЕО)

07 април 2026, 6:14 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Четиримата астронавти от мисията "Артемида 2" остават без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщи НАСА. Преминаването от другата страна на спътника на Земята започна по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.

ОЩЕ: "Артемис II" успя: Никога досега хора не са се отдалечавали на такова разстояние от Земята (ВИДЕО)

Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извършва полет около Луната, по време на който се опитва да наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди.

"Въпреки че е предвидим, този момент на прекъсване на комуникациите ще бъде вълнуващ, но и малко плашещ", заяви Дерек Бузаси, професор по астрономия и астрофизика в Чикагския университет. "По времето на "Аполо" "всички задържахме дъха си", добави той.

По-рано НАСА обяви, че екипажът на "Артемида 2" се е отдалечил от Земята повече, отколкото който и да е човек преди това. Четиримата астронавти подобриха рекорда, поставен през 1970 г. от екипажа на мисията "Аполо 13", достигайки разстояние от около 400 171 километра.

Виолета Иванова Отговорен редактор
НАСА Луната Артемида Артемида II
