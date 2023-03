Най-мощната магнитна буря от близо 6 години връхлетя Земята и изненада учените

Геомагнитната буря достигна своя връх като тежка буря от ниво G4 по 5-степенната скала, използвана от Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) за оценка на тежестта на космическото време. Неочакваната свирепост на бурята не само направи полярните сияния видими чак на юг до Ню Мексико в САЩ, но също така принуди компанията за космически полети Rocket Lab да отложи изстрелването с 90 минути.

Геомагнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от изхвърляне на коронална маса (CME) – големи изхвърляния на плазма и магнитно поле от слънчевата атмосфера. Оказва се, че тази конкретна геомагнитна буря е била предизвикана от „стелт“ CME, коeто – както подсказва името – е трудно за откриване, пише Space.com.

Националната служба за космическо време на NOAA първоначално обяви прогноза за възможна буря от ниво G2 на 24 март. Така че синоптиците не са били напълно неподготвени; те обаче не очаквали буря с магнитуд G4.

