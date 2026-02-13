НАСА се опитва да спаси телескопа Swift: Може да падне на Земята още през 2026 г.

Гама-обсерваторията Swift, която работи от 2004 г., губи височина по-бързо от очакваното. НАСА има ограничени маневри и подготвя спасителна операция. НАСА временно спря повечето научни операции на космическата обсерватория Swift, за да забави падането ѝ от орбита и да даде време за спасителна операция. 21-годишният космически кораб постепенно се спуска поради увеличеното атмосферно съпротивление. Това съобщава Gizmodo.

Телескопът Swift

Агенцията съобщи, че Swift е бил поставен в режим на минимално маневриране, за да се намали съпротивлението и да се спечели време за планирана мисия за издигане на космическия кораб в по-безопасна орбита. Изстрелването на спасителния кораб LINK, който ще „избута“ обсерваторията на по-голяма височина, е планирано за юни тази година. Проектът се изпълнява от Katalyst Space Technologies по договор с НАСА на стойност 30 милиона долара.

Swift беше изстрелян в ниска околоземна орбита през 2004 г., за да изучава най-мощните космически експлозии, гама-лъчеви изблици, използвайки три телескопа, работещи на различни дължини на вълните. Въпреки това, по време на периоди на повишена слънчева активност, атмосферното съпротивление се е увеличило и орбитата на космическия кораб е започнала да намалява по-бързо от очакваното. НАСА изчислява, че при сегашната му траектория има около 50% риск от неконтролирано повторно влизане в земната атмосфера до средата на 2026 г.

За да избегне това, НАСА временно е деактивирала някои от научните си инструменти, включително възможността за бързо преориентиране на космическия апарат към нови цели. В същото време Swift продължава автоматично да записва гама-лъчеви изблици.

Експертите на НАСА подчертават, че спасителната мисия ще бъде максимално успешна само ако средната височина на полета на Swift остане в безопасен диапазон до момента на скачване. Орбитата вече е слезла с около 400 км.

„Сега пренасрочваме операциите, за да гарантираме, че разполагаме с максималния възможен резерв“, обясни ръководителят на мисията С. Брадли Ченко от Центъра за космически полети „Годард“.

Също така НАСА припомня, че легендарният телескоп Хъбъл може да приключи мисията си, като падне на Земята. Проучване показва вероятното време на падане и потенциалните опасности от отломки.

Изследователите предупреждават, че телескопът не е проектиран за контролирано излизане от орбита, така че част от структурата му може да не изгори напълно и да не достигне повърхността. Според моделите, отломките биха могли да се разпръснат в ивица с дължина 350–800 км.

