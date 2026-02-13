Черна дупка погълна масивна звезда без следа

Астрономите са регистрирали рядко явление в галактиката Андромеда - изчезването на една от най-ярките ѝ звезди. Наблюденията показват, че звездата M31-2014-DS1 може би е колабирала тихо в черна дупка, без да предизвика експлозия на свръхнова - сценарий, който доскоро се смяташе за почти невъзможен за подобни обекти. Това съобщава Space.com.

Изчезването на масивна звезда и образуването на черна дупка

Екип, ръководен от изследователя от Колумбийския университет Кишалая Де, анализирайки архива на мисията NEOWISE на НАСА, установи, че звездата внезапно е станала по-ярка в инфрачервения спектър около 2014 г., е намаляла драстично през 2016 г. и на практика е изчезнала от небето до 2023 г. Тя се е намирала на около 2,5 милиона светлинни години от нас и е имала само 13 слънчеви маси – не много за типичен предшественик на черна дупка.

Преди да изчезне, M31-2014-DS1 светеше 100 000 пъти по-ярко от Слънцето и приличаше по размер на известната звезда Бетелгейзе. Когато Де провери новите данни в обсерваторията Кек, се оказа, че обектът просто е изчезнал от погледа. По-късни наблюдения с космическия телескоп Хъбъл потвърдиха, че звездата вече не свети.

Учените смятат, че ядрото ѝ се е сринало в черна дупка за много кратко време, без да остави видими следи от свръхновата. В космоса е останал само слаб инфрачервен облак от прах и газ - материал, който сега образува въртящ се диск около черната дупка и постепенно изчезва вътре в нея.

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ вече е успял да засече новородената черна дупка, все още вградена в плътните останки на звездата. Рентгеновите лъчи, които подобни обекти обикновено излъчват, все още не са налице – околната обвивка е твърде плътна. Учените очакват рентгенови сигнали да се появят през следващите десетилетия, когато материалът започне да се утаява.

Откритието може да промени начина, по който се образуват черните дупки: Ако звезда с маса от 13 Слънца може да завърши живота си толкова тихо, може да има много повече такива обекти във Вселената, отколкото се смяташе досега. Изследователите предлагат нов начин за търсене на такива събития: чрез проследяване на кратките инфрачервени изблици, които могат да предшестват такъв „тих колапс“.

