На 14 февруари астероид се доближава до Земята: Опасно ли е?

Астероидът, наречен 162882 (2001 FD58), според НАСА ще се приближи до нашата планета на 14 февруари. Крие ли това опасност? Ето какво още съобщава НАСА.

Потенциално опасен астероид 162882 (2001 FD58) ще прелети близо до Земята

Според американската космическа агенция дължината на небесния обект е 623,1 метра. Разстоянието от астероида до Земята ще бъде почти 6,5 милиона км. Ако астероидът се приближи до Земята на разстояние по-малко от 7,5 милиона км и размерът му надвишава 150 м, НАСА го счита за „потенциално опасен обект“. В този случай космическият обект 2004 MO3 попада едновременно и под двата параметъра.

Астрономите подчертават, че настоящото преминаване на астероид не представлява непосредствена заплаха за човечеството. Подобни наблюдения обаче помагат за по-добро разбиране на динамиката на движението на небесните тела и подобряване на системите за ранно предупреждение за евентуални опасности от космоса.

Астероидите са малки скалисти тела, останали от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Повечето от тях се намират в главния астероиден пояс между орбитите на Марс и Юпитер, но някои, известни като обекти близо до Земята (NEO), могат да се приближат до нашата планета.

Преди това учени съобшиха, че астероидът 2024 YR4, смятан преди за заплаха за Земята, сега се насочва към Луната . Експертите прогнозират вероятен сблъсък със спътника, което може да има сериозни последици за човечеството.

Астероидът 2024 YR4 беше открит в края на миналата година. Първоначално се смяташе за заплаха за Земята с вероятност за сблъсък от около 3%. Уточнени данни, получени по-специално от телескопа Джеймс Уеб, обаче показаха, че той не представлява заплаха за нашата планета.

Вместо това, астероидът има нова цел.

„През 2025 г. стана ясно, че астероид заплашва Луната: вероятността за сблъсък на 2024 YR4 със спътника на Земята се оценява на повече от четири процента, а времето на потенциалния удар се прогнозира за декември 2032 г.“, се казва в публикацията.

Въпреки че разстоянието до Луната е 384 хиляди километра, удар на астероид би създал огромно поле от космически отломки. Според изчисленията на изследователите, потокът от микрометеорити в околоземното пространство може да се увеличи хилядократно.

