Откриха гигантски тунел, свързващ Слънцето с други звезди

Оказва се, че нашата слънчева система има директна комуникация с други звезди чрез мистериозен космически тунел. Астрономи откриха междузвезден „тунел“, който свързва Слънцето с други звездни региони на Млечния път, променяйки значително нашето разбиране за структурата на космическото пространство. За това пише изданието Earth .

Тунел, свързващ Слънцето с други звезди

Според изследването, Слънчевата система не се намира в изолиран „горещ балон“, както се смяташе досега, а е част от сложна мрежа от междузвездни канали, осигуряващи директна физическа комуникация с други части на Галактиката. Един такъв канал се простира към съзвездието Кентавър, а друг възможен разклоняващ се път се простира към съзвездието Голямо куче.

Както обясняват учените, това е Локалният горещ балон – област от разредена плазма с диаметър приблизително 300 светлинни години, в която се намира Слънчевата система. Той се е образувал преди милиони години в резултат на серия от експлозии на свръхнови, които са „изчистили“ междузвездния газ, оставяйки кухина от високотемпературна радиация. Нови данни показват, че тази структура има значително по-сложна форма и не е затворена.

Ключовият резултат от изследването е откриването на физически коридор от газ с ниска плътност и повишена температура, който пробива границите на горещия балон. Изследователите предполагат, че той е част от мащабна „космическа мрежа“, която свързва различни региони на Млечния път и улеснява преноса на енергия и материя между звездните среди.

„Открихме ясна температурна разлика между северната и южната част на нашия балон. Това показва динамичната природа на междузвездната среда, която постоянно се променя под влиянието на звездни ветрове и останки от свръхнови“, отбелязва ръководителят на изследването д-р Л.Л. Сала.

За да получат своите резултати, астрономите са използвали eRosita, който може да открие ултраслабо рентгеново излъчване от гореща плазма. Небесната сфера е била разделена на хиляди сектори, което им позволява да отделят фоновото лъчение от сигналите от локалните структури.

Учените отбелязват, че откритието им е фундаментално. То ни помага да разберем по-добре как енергията се разпространява в Галактиката, как еволюират звездните региони и каква е била средата, когато Слънчевата система е навлязла в нея само преди няколко милиона години. Освен това, познаването на такива междузвездни „коридори“ е важно за бъдещото моделиране на междузвездните космически пътувания.

Следващият етап от изследването ще бъде създаването на пълен триизмерен модел на тази мрежа от междузвездни канали, която според учените по същество образува „космическо метро“ около Земята.

