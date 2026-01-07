Учени най-накрая разбраха какво всъщност представлява Слънцето и може ли да унищожи Земята

Учените изучават Слънцето като централна звезда на Слънчевата система, класифицирайки го като жълто джудже от спектрален тип G2V, състоящо се от горещ газ, който слива водород в хелий. След около 5 милиарда години Слънцето ще изчерпи водорода за ядрен синтез.

Какво представлява Слънцето и може ли да погълне Земята?

Слънцето има диаметър от приблизително 1,4 милиона километра, повече от 100 пъти по-голям от този на Земята. Въпреки това, от астрономическа гледна точка, то се счита за звезда джудже. Това не е въпрос на размер, а на физически свойства и етап на еволюция, пише изданието LiveScience.

Според Майкъл Ричмънд, професор в Технологичния институт в Рочестър, Слънцето е по-близко по яркост и размер до слабите звезди. Ето защо е класифицирано като звезда джудже, въпреки че е много по-голямо от планетите.

В същото време, наричането на Слънцето жълто не е съвсем точно. Според учения, максималното му излъчване е в зелените дължини на вълните.

„Действителният цвят на слънчевата светлина е бял“, обяснява ученият.

Според Слънчевия център на Станфордския университет, Слънцето ни се струва жълто, защото атмосферните молекули разсейват бялата светлина. Този оптичен ефект обяснява защо небето изглежда синьо.

Слънцето постепенно еволюира с напредване на възрастта си. От началото на главната последователност то вече се е разширило с 10% и ще продължи да го прави. Въпреки това разширяване, нашата звезда официално ще остане джудже до последните етапи от съществуването си.

Изследователите прогнозират, че след 5 милиарда години Слънцето ще изчерпи водородните си запаси и ще прекрати стадия си на джудже, превръщайки се в червен гигант. С разширяването си звездата ще се охлади и ще погълне орбитата на Венера, а вероятно и на Земята.

Също така учените за първи път създадоха подробни карти на външния ръб на слънчевата атмосфера - движещата се граница, където слънчевият материал най-накрая напуска Слънцето.

Това е повърхността на Алфвен – границата, отвъд която слънчевият вятър излиза от магнитното влияние на Слънцето и се насочва безвъзвратно в междупланетното пространство. Нови карти показват, че тази граница става по-голяма, по-груба и по-неравномерна по време на периоди на повишена слънчева активност.

Прецизното разбиране на тази граница е от решаващо значение за обяснението на фундаментални въпроси на слънчевата физика, по-специално аномалното нагряване на короната. Тя е важна и за прогнозиране на космическото време и защита на спътници, енергийни системи и астронавти от слънчеви бури.

