Откриха почва на Марс, подходяща за отглеждане на растения

Учените идентифицираха 2000 класа почви на Марс и съставиха карта на тяхното разпространение, покриваща почти цялата повърхност на планетата. Новата система ще помогне да се определи кои райони може да са най-подходящи за отглеждане на растения.

Откритието на учените за почвата на Марс

Изследователи от Университета в Сидни са разработили система за класификация на марсианските почви, като са комбинирали информация за техните физични и химични свойства. Те са нарекли системата PPACS и са предложили нов термин за марсианските почви: Аreth, произлизащ от името на древногръцкия бог на войната Арес. Резултатите са публикувани в списание CATENA.

На Земята почвите традиционно се класифицират въз основа на тяхната структура на различна дълбочина. За целта специалистите изучават почвените хоризонти – слоеве, които се различават по състав, структура и други характеристики. За Марс обаче този подход все още не е приложим в мащаб на цялата планета, тъй като подробната информация за вертикалната структура на почвите е недостатъчна. Затова учените са използвали данни за повърхността и слоевете непосредствено под нея, получени от орбитални апарати.

Новата система се състои от три нива. Изследователите са идентифицирали 10 основни почвени групи, всяка от които е разделена на 10 подгрупи, а след това на още 20 подтипа от 2000 класа. Използвайки тези данни, учените са създали карта, покриваща 92% от повърхността на Марс.

Марсианските почви се различават значително по състав и капацитет за задържане на вода. Типът Нохибарет се оказа най-обещаващ за растежа на растенията, съдържащ, според изчисленията, средно 72% глинести частици и сравнително малко пясък и чакъл. Киселинността му е близка до неутрална, с pH 6,8, а капацитетът му за задържане на вода се оценява на 202 мм на метър почва. Въз основа на комбинираните характеристики този тип получи оценка 0,93 от възможна 1.

Такива почви обаче заемат само 0,14% от повърхността на Марс и се срещат предимно в средните географски ширини, включително регионите Тарсис, Арабия Тера и Елизиум Планития. Други типове почви се оказаха значително по-малко обещаващи. Почвите от големите групи Фарет и Марет получиха оценка под 0,3. Основният недостатък беше лошото задържане на вода: тази характеристика намали оценките на 73% от изследваните типове почви.

Изследователите обаче не твърдят, че най-перспективните почви могат веднага да бъдат използвани за отглеждане на култури. Тяхната оценка отчита само някои от свойствата на марсианската почва, така че ще са необходими допълнителни изследвания, за да се определи истинската ѝ пригодност.

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