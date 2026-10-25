Кими Антонели се докосва до историческа първа титла във Формула 1 в Остин

Кими Антонели е на прага на исторически момент на Гран при на САЩ, където може да стане най-младият световен шампион във Формула 1, но вместо да изпитва напрежение, той споделя, че се забавлява повече от обикновено. Това определено личеше в събота на пистата "КОТА", когато той изненадващо спечели полпозишън с преднина от 0,179 секунди пред Макс Верстапен от Ред Бул. Антонели ще стане световен шампион в неделя, ако спечели състезанието, докато съотборникът му в Мерцедес Джордж Ръсел завърши по-ниско от осмо място, а Луис Хамилтън от Ферари - по-ниско от четвърто. Надпреварата започва в 22:00 българско време по Diema Sport 3.

Антонели: Усеща се по-различно, но целта остава същата

Антонели не беше заемал полпозишън от Гран при на Белгия през юли, след като доминацията на Мерцедес в началото на сезона беше оспорена първо от Макларън, а след това и от Ред Бул. Радостта му беше очевидна, докато възкликваше по отборната радиовръзка по време на забавната си обиколка. Той започна уикенда, настоявайки, че ще се опита да приложи същото мислене, което е имал през цялата година. Но в събота той призна, че този уикенд е различен.

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"Наистина се усеща малко по-различно", каза той. "Но целта остава същата. Просто трябва да продължа да си върша работата. И, всъщност, чувствам, че мога да се наслаждавам повече на шофирането, на всичко. Но, разбира се, утре ще се състезаваме. Ще се опитаме да спечелим. И тогава ще видим какво ще се случи. Очевидно съм в много добра позиция." Математиката сочи, че най-вероятният сценарий е Антонели да не спечели титлата в неделя - за това, както сам каза в четвъртък, би било необходимо да се случи нещо катастрофално с останалите. Дори това да е малко преувеличено - например, би било достатъчно Ръсел и Хамилтън да се сблъскат още в първата обиколка - основната истина е реална. Той има толкова огромно предимство - води със 102 точки пред Расел и със 111 пред Хамилтън, че спечелването на шампионата е неизбежно в даден момент, както посочи Верстапен.

Когато това се случи, Антонели ще подобри рекорда за най-младия шампион с повече от три години - в неделя той ще бъде на 20 години и 61 дни, а Себастиан Фетел, настоящият рекордьор, беше на 23 години и 133 дни, когато спечели първата си титла през 2010 година. Антонели превзе този сезон като буря, с осем победи в 17-те състезания досега, включително серия от пет поредни победи, след като Ръсел спечели първото Гран при за годината в Австралия. По този начин той драматично обърна ситуацията след нестабилния си дебютен сезон през 2025 година, в който проблясъци на обещаващо представяне се редуваха с една като цяло разочароваща година, на фона на това, че преди дебюта си той беше провъзгласен за потенциален талант на поколението. Тази година той напълно оправда тези очаквания, но това не означава, че победата в неделя е предрешена. Всъщност в неделя има само една история. Антонели рано или късно ще стане шампион. Кога ще се случи това?

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