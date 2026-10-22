Най-големият каньон в Слънчевата система променя Марс - това не трябва да се случва

Учени са открили, че гигантска каньонска система на Марс продължава да бъде активна и да променя облика на Червената планета дори милиарди години след нейното образуване.

Промените на Марс

Астрономи са получили директни доказателства, че земетресение, регистрирано от спускаемия апарат InSight на НАСА, е станало под долината Маринер. Събитието е причинило изместване на скалите по разлом дълбоко в марсианската кора. Откритието предполага, че долините Маринер не са „мъртви“, а активни, дори милиарди години след образуването си, когато преди се е смятало, че не би трябвало да са. Изследването е публикувано в списанието Nature Communications, съобщава Phys.org.

Най-голямата каньонска система в Слънчевата система, Долината на Марин, се намира на Марс и е дълга почти 4000 км, широка 600 км и дълбока до 9 км.

Учени са изследвали сеизмичен сигнал, получен от спускаемия апарат InSight (който прекрати дейността си през 2022 г.) през август 2021 г. Това е единственото земетресение, регистрирано от марсохода на НАСА, чийто епицентър е бил в западното полукълбо на Марс.

Земетресението е станало в западната част на долината Маринер, но причината му е останала неясна в продължение на години. На Марс сеизмичният сигнал не е задължително да показва разкъсване на земната кора, тъй като може да бъде причинено от удари на метеорити и мащабни свлачища.

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Учени са изследвали сеизмични вълни, причинени от земетресение, разпространило се във вътрешността на Марс и достигнало до космическия апарат InSight. Учените са стигнали до заключението, че никое друго явление освен разкъсване на земната кора не може да обясни този сеизмичен сигнал.

Както установиха учените, това земетресение е причинено от хоризонтално изместване на блокове от марсианската кора по разлом, разположен на дълбочина приблизително 20–40 километра под повърхността на западната част на долината Маринер.

Проучването показва, че на Червената планета, където, за разлика от Земята, няма тектоника на плочите, структури, образували се преди милиарди години, все още могат да повлияят на геоложкия пейзаж на Марс днес. Според учените не е имало пълна сигурност, че разломите на земната кора под гигантската каньонска система на Марс остават активни. Но се оказа, че тази част от планетата определено не е „мъртва“ в геоложки план.

Това проучване показва, че други планети, за които се смята, че са геологично неактивни, всъщност могат да имат такава активност.

Междувременно стана ясно, че калифорнийската компания Pioneer Labs е разработила микроорганизъм, sPL.001, който може да оцелее в среда, имитираща химичния състав на почвата, водата и въздуха на Марс. Той може да използва наличните хранителни вещества и да произвежда биопластмаса, която потенциално би могла да се използва за изграждане на човешки селища на планетата, съобщава Digi24.