Бивш съперник на Никола Цолов се качва в болид от Формула 1 до дни

Един от пилотите във Формула 3 ще направи своя дебют с болид от Формула 1 съвсем скоро. Става въпрос за миналогодишния съперник на Никола Цолов в серията - Фреди Слейтър. Британецът записа силен сезон във Формула 3, като се бореше за титлата до последния кръг. В крайна сметка той завърши втори в шампионата с осем подиума, включително победа в основното състезание в Будапеща с отбора на "Тридент". Добрите му изяви му осигуриха промоция във Формула 2 през следващия сезон, където ще се състезава за "Инвикта Рейсинг".

Фреди Слейтър ще кара болида на Ауди в Мексико и Сао Пауло

Преди да премина в подготвителната серия Слейтър ще направи дебюта си във Формула 1 с отбора на Ауди, в чията програма за развитие членува. Британецът ще вземе участие в първата свободна тренирова на Гран При на Мексико, на 30 октомври, а седмица по-късно ще участва отново в първата свободна тренировка в Сао Пауло на Гран При на Бразилия. След като отборът обяви новината, Слейтър не скри колко е развълнуван, че сбъдва детската си мечта.

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"Да седна зад волана на болид от Формула 1 по време на уикенд от Гран при е голям момент за мен и нещо, за което мечтая още от дете", каза Слейтър. "Научих много през тази година и тези участия в свободните тренировки с Ауди ще бъдат още една възможност да продължа да натрупвам опит на пистата. Участието ми в Програмата за развитие на пилоти на Ауди вече ми предостави някои невероятни възможности и съм благодарен за доверието и подкрепата им. Наистина с нетърпение очаквам да изляза на пистата. Ще се съсредоточа върху това да се представя възможно най-добре, да помогна на отбора в изпълнението на програмата му и да почерпя колкото се може повече опит от двете сесии."

Директорът по състезанията и директорът на Програмата за развитие на Ауди - Алън Макниш, добави: "Видяхме как Фреди постигна голям напредък през последните години, както на пистата, така и извън нея. Сега е подходящият момент за Фреди да направи следващата стъпка. Участията му в Мексико и Бразилия ще му дадат ценен опит от състезателен уикенд във Формула 1 и още една възможност да продължи развитието си, преди да премине във Формула 2 през следващия сезон. Очакваме с нетърпение да го видим в R26 и да го подкрепим по време на тези две важни сесии от FP1."

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