Физиците вярват, че нашата Вселена е възникнала в черна дупка и че вътре в нея сега има малки вселени.

Мостът на Айнщайн

Ами ако нашата Вселена е възникнала вътре в черна дупка, разположена в съвсем различна Вселена? Физиците не изключват такава възможност. Ако Вселената е възникнала случайно, тогава половината от галактиките в нея би трябвало да се въртят в едната посока, а другата половина - в обратната. Но всъщност две трети от наблюдаваните галактики се въртят обратно на часовниковата стрелка, а една трета - по часовниковата стрелка.

Някои физици смятат, че това потвърждава теорията за космологията на черните дупки, според която нашата Вселена е възникнала вътре в черна дупка от друга Вселена. Но вътре в нея има проходи към други реалности, тоест малки вселени, където можете да попаднете при определени обстоятелства, пише Popular Mechanics.

Астрофизиците откриха асиметрия в въртенето на галактиките през 2011 г. Това показваше възможно асиметрично разпределение на галактиките във Вселената. Миналата година учените потвърдиха съществуването на тази асиметрия. Но причините за появата на такава асиметрия остават загадка.

Едно възможно обяснение е, че нашата Вселена е вътрешната област на черна дупка, разположена в друга Вселена. В момента се смята, че Вселената е възникнала от невероятно гореща и безкрайно плътна сингулярност в резултат на Големия взрив. Но американският физик Никодем Поплавски смята, че наличието на безкрайна плътност може да показва, че теорията за произхода на Космоса не е напълно завършена.

Поплавски посочва теорията за гравитацията на Айнщайн-Картан, която е способна да реши този проблем. Тя е разширение на общата теория на относителността, което може да се приложи към космологията на черните дупки. В тази теория ключова роля играе не кривината на пространство-времето, която създава гравитацията, според Айнщайн, а торзията, тоест вид усукване на геометрията на пространство-времето.

Хипотезата на Поплавски е, че наличието на торсионно движение в теорията за гравитацията на Айнщайн-Картан показва способността на всяка черна дупка да създава миниатюрна вселена вътре в себе си. Това означава, че всяка голяма черна дупка в нашата Вселена се превръща в червеева дупка или мост на Айнщайн-Розен, който свързва нашата Вселена с други реалности. Но вътре в тези черни дупки има вселени, които току-що са започнали своята еволюция.

Физикът вярва, че при определени условия бихме могли да се озовем в други вселени. Хипотезата предполага, че пътуването до свръхмасивна черна дупка е по-реално, отколкото си мислим. Въпреки че другата реалност има свое собствено пространство-време, несвързано с нашето.

Засега обаче тази хипотеза изглежда като научна фантастика, тъй като няма наблюдателни доказателства, че големите черни дупки водят до паралелни вселени. Нито пък има ясни доказателства, че живеем в черна дупка.

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