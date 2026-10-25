НАСА разкри подробности за мисията Artemis 3

НАСА подготвя мащабни тестове на модули за кацане на Луната в ниска околоземна орбита. Това е важна стъпка по пътя към завръщането на хората на Луната.

Подробности за мисията на НАСА

В края на тази седмица НАСА публикува нови подробности за предстоящата мисия Artemis 3, която ще тества модули за кацане на Луната от Blue Origin и SpaceX. Мисията, планирана за следващата година, е важна стъпка в подготовката на НАСА за първото човешко кацане на Луната от 1972 г. насам. Тя е планирана да се проведе като част от мисията Artemis 4 през 2028 г., съобщава Space.

Blue Origin и SpaceX подписаха многомилиардни договори с НАСА за разработване съответно на модулите за кацане Blue Moon и Starship. На борда на един от тях астронавти ще кацнат на повърхността на Луната за първи път през 21-ви век. По време на пресконференция представители на НАСА предоставиха най-подробната информация за това как ще протече мисията Artemis 3. Засега тя е планирана за лятото на 2027 г. Успехът на тази мисия зависи от това дали НАСА ще успее да кацне астронавти на Луната в началото на 2028 г.

Както казва Джереми Парсънс, мениджър на програмата Artemis в НАСА, това ще бъде най-сложното космическо изстрелване в историята, тъй като ще изстреля едновременно три от най-мощните ракети в света. Вероятно това е най-сложната космическа мисия, предприемана някога от човечеството.

Като част от мисията Artemis 3, космическата система за изстрелване (SLS) на НАСА, Starship на SpaceX и New Glenn на Blue Origin ще бъдат изстреляни в космоса от космодрума във Флорида.

Ракетата „Ню Глен“ е планирано да излети първа, като ще изведе в орбита лунния модул „Синя Луна“. След това ракетата SLS ще изстреля космическия кораб „Орион“, на борда на който ще бъдат астронавтите на НАСА Рандолф Брезник, Андре Дъглас и Франк Рубио, както и астронавтът на Европейската космическа агенция Лука Пармитано.

Екипажът на Artemis 3 ще прекара два дни в ниска околоземна орбита, тествайки системите на космическия кораб. На третия ден от мисията, на височина 439 км, ще се проведе скачването с модула за спускане Blue Moon. На шестия ден от мисията ще бъде изстреляна ракетата Starship, чийто модифициран горен етап ще се превърне в лунния модул със същото име.

Starship ще се срещне с Orion на осмия ден от мисията на височина от около 238 мили (381 километра). Астронавтите обаче няма да се качат на борда на този модул.

След това космическият кораб „Орион“ ще обикаля около Земята още няколко дни. Астронавтите ще проверят системите му и ще проведат научни експерименти. Очаква се мисията „Артемида 3“ да продължи 14 дни, след което астронавтите ще се върнат на Земята.

Въз основа на резултатите от мисията Artemis 3, НАСА ще определи кой модул за кацане - Starship или Blue Moon, ще достави астронавтите от мисията Artemis 4 до лунната повърхност близо до южния полюс.

Ако НАСА избере модула „Синя Луна“, астронавтите ще се прехвърлят в него от лунна орбита и след това ще кацнат. Но ако бъде избран модулът „Звезден кораб“, астронавтите ще се прехвърлят в него от ниска околоземна орбита и след това ще летят до Луната.

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