Треньорска рокада: Бивш играч на Барса ще опита да вдигне закъсал европейски колос

Четирикратният европейски шампион Аякс уволни Фред Грим като временен треньор и го замени с Оскар Гарсия, който ще довърши сезона, след като отборът загуби през уикенда и падна в класирането на холандската лига, съобщи клубът. Гарсия пристигна в клуба миналия месец, за да поеме резервния отбор на Аякс, който се състезава във втора дивизия на Холандия, но сега ще поеме главния отбор, тъй като клубът се стреми да си осигури място в европейското клубно първенство през следващия сезон.

Оскар Гарсия поема Аякс

Загубата с 3:1 от Грьонинген в събота предизвика промяната. Аякс спечели само един от последните си седем мача и падна от трето на пето място с 44 точки, на 24 точки зад лидера ПСВ Айндховен и на пет точки зад втория Фейенорд. Първите три отбора в холандската лига се класират за Шампионската лига, макар че само първите два влизат директно в груповата фаза.

Още: Аякс попадна в лоша класация, там е и Левски

Грим беше временен треньор от началото на ноември, наследявайки Джон Хейтинга, и ще се върне на поста си в академията на Аякс като главен треньор. Хейтинга беше уволнен заради слабите резултати.

"Предстоящите месеци са много важни за клуба. Имаме още осем мача да играем и трябва да извлечем максимума от тях заедно", заяви новият технически директор Джорди Кройф в изявление.

52-годишният Гарсия е стар познат на Кройф. Двамата са играли заедно в Барселона.

Още: Европейски колос отнесе разгромна загуба и преживя исторически срам