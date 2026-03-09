"Те го бият, той стои": Z-рев до дупка за ефекта от украинските ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

"Ракетите "Фламинго" очевидно достигнаха Чувашия и Татарстан. Ударите идват по Поволжието (районът на средната и долната част на река Волга). С такъв вид далекобойно оръжие ... репутацията на нашия елит пада под дъното. Те го бият, той не отвръща". Това заяви един от известните руски пропагандисти и Z-блогъри Максим Калашников в коментар за сдобиващите се с все по-сериозна слава нови украински ракети.

"Има психиатричен термин, псиатрична диагноза наречена абулия (безволие – човек не може да вземе решение за каквото и да е). Това е когато човек осъзнава, че страда от патологична липса на воля. Когато човек разбира, че трябва да бъдат взети критично важни решения или да се действа, но не може да го направи. Т. нар. елит и каймакът на обществото са винаги колективен организъм като страдат от абулия – всеки си изтрива краката в тях", обяснява Калашников.

И заключва: "Страхувам се, че предвид всички удари от "Фламинго", точно това става. Много тревожен знак, усложняване и разпад и не е в съзвучие с военното и икономическо развитие (на Русия)".

Russian Z-propagandist Maxim Kalashnikov is frightened by the "Flamingo" strikes, as they are already reaching the Chuvash Republic of the RF. As the propagandist notes, this is an alarming signal for Russians. pic.twitter.com/7Nufx5qEYs — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026

