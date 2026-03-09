Така можете да оцените състоянието на двигателя за минута

Правителството на Гюров:

Двигателното масло смазва, охлажда, уплътнява, премахва замърсители, образувани при горене, и прехвърля частиците си към филтъра. В същото време външният вид, миризмата и консистенцията му говорят много за състоянието на двигателя и стила на шофиране на собственика. Не е нужно да си механик или да имаш специализирано оборудване, за да извадиш щик, да погледнеш какво е останало по него и да направиш изводи, които могат да те предпазят от скъпа повреда.

Обикновена проверка на маслото отнема буквално минута и може да разкрие първите признаци на проблеми. Това ни позволява да реагираме по-рано и да избегнем скъпи ремонти, причинени от използвано или замърсено масло.

Маслото изглежда като мляко – какво означава?

Ако маслото на щупа има леко млечен цвят и хлъзгава, лепкава консистенция, в двигателя има вода. Подобен жълтеникав, майонезаподобен остатък често се появява и под капачката на маслото. В повечето случаи причината е конденз, който се натрупва в двигателя, който не достига пълната си работна температура, тъй като автомобилът изминава само къси разстояния. Двигателят не се нагрява достатъчно, за да се изпарява влагата от маслото, а количеството вода в маслото се увеличава от седмица на седмица.

Решението е да се кара по-дълъг участък от време на време, което ще позволи на двигателя да работи на оптимална температура поне 20-30 минути или да се съкрати интервалът за смяна на масло.

Ситуацията е съвсем различна, когато водата в олиото не е кондензат, а охладителна течност. Тогава обезцветяването и образуването на бучки са много по-интензивни, отколкото при кондензация, олиото прилича повече на кафе с мляко. Охлаждащата течност в маслото почти сигурно означава повредена гарнитура под главата на цилиндъра и, в крайни случаи, напукана глава на цилиндъра или блок на двигателя. Автомобил в такова състояние трябва незабавно да бъде закаран в сервиз.

Защо маслото мирише на гориво?

Осезаема миризма на бензин или дизел в моторното масло е още един сигнал, който не бива да се игнорира. При бензиновите двигатели причината обикновено е честото шофиране на къси разстояния – неизгорялото гориво преминава през буталата в маслената капа, а при кратки пътувания маслото не се загрява достатъчно, за да се изпари.

При съвременните дизелови двигатели с дизелов филтър за частици проблемът може да бъде по-сериозен. По време на регенерацията на DPF, контролерът инжектира допълнителна част гориво, за да повиши температурата на изгорелите газове и да изгори натрупаните сажди. Част от това гориво отива в масления съд заедно с маслото. Ако колата се кара основно в града и регенерацията на DPF редовно се прекъсва чрез изключване на двигателя, все повече гориво се натрупва в маслото.

Парадоксално, нивото на маслото на щупа се покачва, вместо да пада, и самото масло губи смазващите си свойства и може да започне да се сгъстява. В крайни случаи разредено масло с гориво не осигурява достатъчно смазване и двигателят се поврежда.

Какво означават черно и гъсто масло?

Двигателното масло потъмнява по време на работа (всъщност променя цвета си след няколко десетки километра) и това е нормално – означава, че ефективно събира продуктите от горенето и поддържа интериора на двигателя чист. Но когато олиото е гъсто като сироп, това е знак, че интервалът на неговата замяна отдавна е надминал.

Добавянето на прясно олио към старото масло няма да реши проблема, защото старото, използвано масло ще разреди новата част и ще намали нейните свойства. Единственият изход е пълна смяна на масло с филтъра.

Колко масло трябва да има на щупа?

Когато проверявате външния вид на маслото, си струва да проверите нивото му. Пръчката има две маркировки – минимална и максимална. Маслото трябва да е между тях, за предпочитане по-близо до горната линия. Твърде ниско ниво означава, че двигателят консумира или губи масло, а твърде високо може да означава разреждане с гориво. Измерването трябва да се направи на топъл двигател, няколко минути след изключване, когато колата стои на равна повърхност – тогава маслото ще има време да се оттече в тавата и показанията ще са надеждни.

