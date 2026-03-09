Сензорите за гуми разкриват местоположението на автомобила

Всеки автомобил, продаван в Европейския съюз от 2014 насам, има сензори за налягане в гумите, които предават радиосигнал няколко десетки пъти в минута. Шофьорите ги свързват с жълта светлина на таблото, която светва, когато гумата загуби въздух. Малко хора осъзнават, че тези сензори изпращат уникални идентификационни номера – некриптирани и прихващаеми от всеки с обикновен радиоприемник.

Още: Кои системи в колата се нуждаят от диагностика в края на зимата

Учени от Мадрид слушаха десет седмици по обикновени пътища и паркинги. Те събраха над шест милиона съобщения от над 20 хиляди автомобила, създавайки профили на трафика на отделни превозни средства.

Шест милиона съобщения за гуми за десет седмици

Екипът на професор Доменико Джустиниано от IMDEA Networks Institute в Мадрид е поставил около дузина евтини приемници, работещи в обхвата 433 MHz – същата лента, в която предават TPMS сензорите в европейските автомобили. Честотата е отворена за обществеността и не изисква лиценз. Един приемник струва около $100 – това е миниатюрен радио модул.

В продължение на десет седмици системата записва всяко съобщение от TPMS, което достигна обхвата на антените. Оказа се, че сензорите са известни – достатъчно беше колата да се движи в радиус от няколко десетки метра от приемника или да паркира наблизо, а четирите ѝ сензора успяха да изпратят пълен набор от данни. Изследователите записваха сигнали дори от разстояние над 50 метра и през стените на подземни гаражи, тъй като радиовълните с честота 433 MHz проникват в бетон и автомобили много по-лесно, отколкото светлината, необходима за камерите.

Още: Налягане в гумите през зимата – какво трябва да знаете

"Нашите резултати показват, че сигналите на сензорите за гуми могат да се използват за проследяване на превозни средства и записване на техните движения. Мрежа от евтини радиоприемници можеше незабележимо да следи движението на автомобилите в реалната среда. Такава информация може да разкрие ежедневни навици, като часове на пристигане или модели на пътуване," казва професор Джустиниано.

Защо сензорът за налягане в гумите разкрива толкова много информация?

Проблемът е в начина, по който TPMS сензорите комуникират с бордовия компютър. Всеки от четирите сензора в колелата на автомобила има уникален идентификационен номер, съхраняван постоянно. Когато сензорът изпраща пакет с данни с измерване на налягането, той прикрепя това число към него, за да може електрониката да знае кое колело губи въздух. Освен това се изпраща в обикновен текст, без криптиране, защото дизайнерите на системата са предполагали, че получателят ще бъде само компютър в същата кола.

Всъщност всеки приемник, работещ на правилната честота, ще прочете идентификатора толкова лесно, колкото и бордовият компютър. Изследователи в Мадрид са разработили алгоритми, които групират тези четири идентификатора и ги присвояват на едно превозно средство. Дори смяната на една гума не решава проблема – останалите три сензора са достатъчни, за да разпознаят колата.

Още: Може ли да се пести гориво с увеличаване на налягането в гумите

Освен идентификатора, пакетът с данни съдържа и текущото налягане. На пръв поглед това е незначителна информация, но силно натоварен ван генерира различни стойности на налягането от празен лек вагон – това ви позволява първоначално да изберете типа превозно средство. Когато данните се комбинират с местоположението на получателя и времевия печат, се създава профил на трафика: къде паркира колата през нощта, къде шофьорът пътува до работа, колко често се появява на дадено място.

Какво казват регулациите?

Регулациите за киберсигурност на превозните средства в ЕС се фокусират върху контролери, телематични системи, отдалечени софтуерни актуализации и V2X комуникации. TPMS сензорите са посочени в регулациите като прости компоненти за безопасност, като температурен сензор или индикатор за ниво на горивото. Няма приложим стандарт, който да изисква комуникацията им да бъде криптирана.