По пътя към дома: Астронавтите от "Артемида 2" са в шок от преживяното (ВИДЕО)

След като направиха хиляди снимки и дадоха безброй описания на Луната, четиримата астронавти от мисията "Артемида 2" споделиха по обратния път към Земята, че им е много трудно да осъзнаят това, което току-що са преживели. "Човешкият ум не е създаден да осъзнае това, което току-що преживяхме. Имаме много неща, върху които да размишляваме и да запишем в дневниците си, за да осъзнаем напълно преживяването", каза командирът Рийд Уайзман с блясък в очите по време на пресконференция в сряда вечерта на повече от 280 000 километра от Земята, предаде АФП.

Какво споделиха астронавтите от "Артемида 2"

Американците Кристина Кох и Виктор Глоувър, Рийд Уайзман и канадеца Джереми Хансен стигнаха тази седмица по-далече в Космоса от който и да е друг човек преди тях. Четиримата астронавти осъществиха и първата обиколка на Луната от повече от половин век, наблюдавайки залез и изгрев на Земята, както и слънчево затъмнение.

"Бяхме виждали прекрасни симулации, изготвени от нашия екип, но когато това се случи наистина, всички бяхме напълно смаяни", разказа пилотът Виктор Глоувър. "Това беше един от най-красивите дарове на тази мисия", добави той.

Глоувър също призна, че още не е започнал да осмисля всичко, което е преживял.

"Това, което мога да ви кажа, е, че преживяването беше много интензивно и че това са спомени, които ще пазя цял живот. Ще си спомням за това и със сигурност ще говоря за него до края на живота си", добави астронавтът. Глоувър стана първият чернокож човек, стигнал до Луната.

Междувременно канадският премиер Марк Карни, цитиран от АФП, посочи примера за международно сътрудничество, олицетворен от мисията "Артемида 2", в рамките на която тази седмица трима американци и един канадец обиколиха Луната.

"Всички жители на Канада са изключително горди с вас", каза Карни на астронавта Джереми Хансен по време на разговор с екипажа на космическия кораб "Орион", който вече е на път към Земята.

Участвайки в тази мисия на НАСА, Хансен влезе в историята, като стана първият неамериканец, стигнал до Луната, намираща се на около 400 000 километра от Земята. Това е символ на сътрудничество, който идва в деликатен момент, тъй като отношенията между САЩ и Канада са разклатени, откакто Доналд Тръмп се върна на власт и неколкократно споменава анексирането на съседната страна, пише АФП.

Без да се връща към темата, Марк Карни изтъкна усилията за "екипна работа и сътрудничество" между американци и канадци, довели до този космически полет. Канадският премиер приветства този пример за сътрудничество като "наистина уникален в света".

Карни също така попита екипажа за "уроците", които трябва да бъдат научени, "за да работим по-добре заедно тук, на Земята".

В отговор на тези думи Джереми Хансен, заобиколен от американските си колеги Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, посочи американското и канадското знаме, окачени едно до друго в кабината на кораба.

"Както виждате, нашите знамена са събрани тук. Заедно сме по-силни", каза с усмивка астронавтът.

Марк Карни подчерта и важността на мисията, която трябва да вдъхнови бъдещите поколения за по-нататъшни изследвания на Луната и космическото пространство, и пожела на екипажа „безопасно завръщане на Земята". Премиерът не пропусна да отбележи, че астронавтът Джереми Хансен е станал първият канадец, успял да стигне до Луната.

Източник: БТА