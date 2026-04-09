Войната в Украйна:

По пътя към дома: Астронавтите от "Артемида 2" са в шок от преживяното (ВИДЕО)

09 април 2026, 13:44 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След като направиха хиляди снимки и дадоха безброй описания на Луната, четиримата астронавти от мисията "Артемида 2" споделиха по обратния път към Земята, че им е много трудно да осъзнаят това, което току-що са преживели. "Човешкият ум не е създаден да осъзнае това, което току-що преживяхме. Имаме много неща, върху които да размишляваме и да запишем в дневниците си, за да осъзнаем напълно преживяването", каза командирът Рийд Уайзман с блясък в очите по време на пресконференция в сряда вечерта на повече от 280 000 километра от Земята, предаде АФП.

Какво споделиха астронавтите от "Артемида 2" 

Американците Кристина Кох и Виктор Глоувър, Рийд Уайзман и канадеца Джереми Хансен стигнаха тази седмица по-далече в Космоса от който и да е друг човек преди тях. Четиримата астронавти осъществиха и първата обиколка на Луната от повече от половин век, наблюдавайки залез и изгрев на Земята, както и слънчево затъмнение.

"Бяхме виждали прекрасни симулации, изготвени от нашия екип, но когато това се случи наистина, всички бяхме напълно смаяни", разказа пилотът Виктор Глоувър. "Това беше един от най-красивите дарове на тази мисия", добави той.

Глоувър също призна, че още не е започнал да осмисля всичко, което е преживял.

"Това, което мога да ви кажа, е, че преживяването беше много интензивно и че това са спомени, които ще пазя цял живот. Ще си спомням за това и със сигурност ще говоря за него до края на живота си", добави астронавтът. Глоувър стана първият чернокож човек, стигнал до Луната.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно канадският премиер Марк Карни, цитиран от АФП, посочи примера за международно сътрудничество, олицетворен от мисията "Артемида 2", в рамките на която тази седмица трима американци и един канадец обиколиха Луната.

"Всички жители на Канада са изключително горди с вас", каза Карни на астронавта Джереми Хансен по време на разговор с екипажа на космическия кораб "Орион", който вече е на път към Земята.

Участвайки в тази мисия на НАСА, Хансен влезе в историята, като стана първият неамериканец, стигнал до Луната, намираща се на около 400 000 километра от Земята. Това е символ на сътрудничество, който идва в деликатен момент, тъй като отношенията между САЩ и Канада са разклатени, откакто Доналд Тръмп се върна на власт и неколкократно споменава анексирането на съседната страна, пише АФП.

Без да се връща към темата, Марк Карни изтъкна усилията за "екипна работа и сътрудничество" между американци и канадци, довели до този космически полет. Канадският премиер приветства този пример за сътрудничество като "наистина уникален в света".

Карни също така попита екипажа за "уроците", които трябва да бъдат научени, "за да работим по-добре заедно тук, на Земята".

В отговор на тези думи Джереми Хансен, заобиколен от американските си колеги Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, посочи американското и канадското знаме, окачени едно до друго в кабината на кораба.

"Както виждате, нашите знамена са събрани тук. Заедно сме по-силни", каза с усмивка астронавтът.

Марк Карни подчерта и важността на мисията, която трябва да вдъхнови бъдещите поколения за по-нататъшни изследвания на Луната и космическото пространство, и пожела на екипажа „безопасно завръщане на Земята". Премиерът не пропусна да отбележи, че астронавтът Джереми Хансен е станал първият канадец, успял да стигне до Луната.

Източник: БТА

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева Отговорен редактор
Космос Артемида II Артемида 2
Още от Космос
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес