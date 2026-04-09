BILLA отвори втория си магазин в Казанлък

BILLA отвори своя 172-и магазин в България. Той се намира в сърцето на Казанлък на ул. „Цар Борис I“ №1.

BILLA инвестира над 1.2 млн. евро в изграждането на нов модерен магазин в град Казанлък, с търговска площ от близо 800 кв. м. и асортимент от над 7 000 артикула. В него клиентите ще открият всички характерни за BILLA удобства – прясно изпечени хляб и закуски от пекарна, свежи български плодове и зеленчуци от “BILLA Градини“, качествено месо и колбаси, както и топла витрина с готови ястия и скара. Асортиментът предлага и богата селекция от продукти от собствените марки на веригата, предпочитани от клиентите заради отличното качество и достъпни цени.

По повод откриването, главният изпълнителен директор на BILLA Албена Георгиева заяви: „Казанлък – този красив град, сгушен в полите на Стара планина, е едно от най-големите културни и природни съкровища на България. Място, което впечатлява гости от цял свят и пази живи уникалните си традиции. Изключително благодарни сме за доверието, което жителите ни гласуват вече 17 години от откриването на първия ни магазин в града. Именно това ни вдъхнови да открием своя втори, модерен, светъл и просторен BILLA магазин, за да бъдем още по‑близо до тях.“

Богатият асортимент на магазина е разположен в просторна, светла и модерна търговска зала с широки пътеки между регалите и каси за самообслужване, които улесняват пазаруването. Магазинът е изграден с фокус върху опазването на природата: използвани са електронни етикети, осветлението е изцяло LED, а хладилните инсталации са енергоефективни и работят без фреон, заедно с други модерни екологични решения. Откриването на новия обект на веригата има и значим социален ефект. BILLA не само създава нови работни места, но и активно подкрепя местния бизнес, като си партнира с локални доставчици, компании за охрана, поддръжка, почистване и други ключови услуги.