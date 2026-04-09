Иван Христанов: Хора с депутатски имунитет стоят зад някои от затворените от БАБХ обекти

Някои от затворените от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) обекти, в които бяха открити тонове негодна храна, са свързани с хора с депутатски имунитет. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Той и изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски дадоха пресконхеренция, на която отчетоха извършените до този момент проверки по акция "Чиста храна". В някои конкретни случаи, като в Монтана, има връзка с лица, които се ползват с имунитет. Във Враца също - лица с имунитет, свързани с дистрибуция на храна към училища, където се рискува най-скъпото за българина – децата, каза Христанов. Той припомни и за случая в Лесиндрен, където в нелегална кланица бяха открити много ниска хигиена и дори замърсяване на водоизточник.

Ръст в пъти на сигналите

В Дебелец, при пълно отсъствие на хигиенни и санитарни условия, са конфискувани десетки тонове негодна храна. В Свищов ситуацията е сходна, добави Христанов. Той припомни, че цялото това нещо с проверките започна от случай с ябълки с повишено съдържание на пестициди.

Мавровски каза, че от началото на акция "Чиста храна", която започна на 18 март има 60% ръст на обажданията и сигналите. Те основно пристигали от София-град, София-област, както и от цялата страна. Дори малките населени места се включвали активно в сигнализирането на особено опасни случаи.

"Най-често сигналите са свързани с храни, но също така и с нехуманно отношение към животните, както и с нелегални дейности, свързани с тях. Имаме доста голяма активност от колегите в Хасково, където са разкрити множество случаи", добави Мавровски.

До този момент са издадени 821 предписания, 363 акта за установяване на административно нарушение, 27 са затворените обекти, и има 10 случая на частично спиране на дейност. Над 260 тона потенциално опасни храни бяха спрени по пътя им към трапезата на българина, съобщи Мавровски.

Опасни храни, спрени по пътя за детски градини

Директорът на БАБХ разказа и за фрапантен случай от Враца, където агенцията спряла близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли.

Рано сутринта на 6 април т.г. инспектор от БАБХ е проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина в областния град, където е започнало разтоварването на стоката.

На място е извършена официална проверка със съдействието на служители на ОДМВР - Враца и инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните - Враца.

В товарното помещение на автомобила са установени едновременно охладени и замразени храни от животински произход - говеждо и свинско месо, мляно месо, птичи продукти, колбаси и риба.

Не е представен задължителният хронологичен запис за поддържаната температура в хладилното помещение на превозното средство, който доказва спазването на т.нар. хладилна верига по време на транспортиране.

При контролни измервания са отчетени температури от 4,5°C при охладени храни с указан режим 0-2°C, а при изискване за -18°C при замразените продукти термометърът е показал -2,4°C. Температурата в товарното помещение е била 5,9°C.

Схемата е нелоялна конкуренция

Според министър Христанов БАБХ и МЗХ не са работили по този начин през последните 36 години.

За клането на агнетата около Великден, агенцията няма да пречи на нормалното функциониране на пазара, категоричен бе Христанов.

Това, което беше свършено през последните 30 дни, показва, че държавата се завърна като гарант за безопасността на храните - там, където ѝ е мястото и отговорността:

да гарантира качеството на хляба, месото и сиренето, които слагаме на трапезата и с които храним семействата си. Държавата най-накрая е на мястото си, убеден е служебният агроминистър.

По думите му цялата тази огромна мрежа представлява нелоялна конкуренция, а най-накрая белият сектор в България може да си отдъхне.

Мавровски разкри, че имало натиск върху служители на агенцията на високо ниво - мои заместници са били заплашвани.