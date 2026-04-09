Един от най-важните хора за Верстапен в Ред Бул отива в Макларън

Джанпиеро Ламбиазе, състезателен инженер на четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен, ще напусне Ред Бул след изтичане на договора си и ще се присъедини към Макларън през 2028 година, съобщава De Telegraaf. Договорът на Ламбиазе с Ред Бул е до края на 2027-а. Според изданието, освен Макларън, Астън Мартин и Уилямс също са били заинтересовани от услугите на италианския инженер.

45-годишният Ламбиазе е състезателен инженер на Верстапен от 2016 година насам. Той е един от най-важните хора за успехите на пилота на Ред Бул, като напускането му може да окаже влияние и на бъдещето на световния шампион. А това е поредната раздяла в Ред Бул в последните няколко години, което повдига въпроси за бъдещето на клуба.

Припомняме, че през 2024 година главният дизайнер на Ред Бул Адриан Нюи и спортният директор Джонатан Уитли също напуснаха отбора. През юли 2025-а Кристиан Хорнер беше освободен от поста шеф на тима от Формула 1. През декември съветникът Хелмут Марко, който заемаше поста в продължение на 20 години, също се оттегли.

