ВАС блокира опита на БНБ да прекрати делото "Гюров" и остави казуса в Съда на ЕС

Върховният административен съд отказа да прекрати делото за предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от БНБ и отхвърли искането на централната банка да бъде оттеглено преюдициалното запитване до Съда на ЕС. С това решение съдът на практика запази жив един от най-спорните институционални казуси от последните години и гарантира, че той ще продължи и в Люксембург.

Всичко започна в края на юни 2024 г., около година след като Гюров беше избран за подуправител на БНБ, ръководител на отделение "Емисионно". Тогава антикорупционната комисия, за която отдавна има тези, че обслужва интересите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, излезе с решение, че подуправителят е в несъвместимост да заема поста заради участието му в едно дружество и две неправителствени организации. Затова Андрей Гюров излезе в неплатен отпуск (продължил близо две години - бел.авт.), а управителният съвет на БНБ временно го отстрани от длъжност. Решението бе атакувано пред ВАС, който впоследствие спира делото и отправя въпроси до Съда на ЕС, търсейки тълкуване на европейското право по темата.

В края на март месец тази година генералният адвокат към Съда на Европейския съюз Николас Емилиу излезе със становище по казуса с отстраняването на Гюров, като основният извод е, че българският Закон за БНБ не противоречи на европейското право.

Аргументите на съда

Междувременно казусът се усложнява допълнително, след като през февруари 2026 г. Гюров стана служебен премиер и напусна БНБ. Именно на тази промяна стъпва и опитът на централната банка да сложи край на делото - с аргумента, че той вече няма правен интерес от спора.

ВАС обаче не приема тази теза. Съдът посочва, че дори и след напускането на поста, Гюров запазва интерес да оспорва решението за освобождаването си, тъй като евентуалната му отмяна може да доведе до реални правни последици. Сред тях са възможността да защити репутацията си и да претендира обезщетение за вреди, което по закон може да стане едва след отмяна на административния акт.

На този фон върховните магистрати отхвърлят и второто искане на БНБ - да бъде изтеглено запитването до Съда на ЕС. Аргументът е, че без тълкуване на европейското право спорът не може да бъде решен правилно.

Решението е окончателно и вече е изпратено на европейските съдии по делото там. Така казусът "Гюров" остава отворен на два фронта - в България и в Съда на ЕС.