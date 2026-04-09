Отвориха напълно бул. "Тодор Каблешков" в София

Пуснаха изцяло движението по бул. "Тодор Каблешков". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. "След месеци работа и съдебни битки, завършихме последните 80 метра, които разделяха трасето на две и затрудняваха придвижването на хиляди хора всеки ден. Радвам се, че успяхме да направим този важен подарък за жителите на „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и съседните райони преди празниците", каза той.

Резултатът по неговите думи включва две платна с по три ленти в посока, нови тротоари и удобни велоалеи, разделителна ивица, подготвена за бъдещ трамвай.

Терзиев каза, че Столичната община подготвя следващи ключови обекти:

Изграждането на „Източна тангента“;

Реконструкцията на бул. „Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Рожен“ от жп надлеза до надлез „Надежда“, „Челопешко шосе“;

Изместване на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“;

Изграждане на бул. „Копенхаген“ (връзка между „Младост“ и „Дружба“), бул. „Климент Охридски“, продължението на бул. „Илиянци“ до Северна скоростна тангента.

“Това няма да стане така, както си го мислите!”. Е, стана! Бул. „Тодор Каблешков“ вече е отворен в пълния си профил.... Публикувахте от Васил Терзиев в Четвъртък, 9 април 2026 г.

Строителството на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ започна през февруари тази година. Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“. Завършването на последния участък се очаква да осигури пълна функционалност на транспортния коридор от третия градски ринг и да подобри трафика в района.

Строителството на булеварда започва през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“. В края на декември 2024 г. бе пуснат за движение разширеният участък между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“ с по три ленти в посока.