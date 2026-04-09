Технологията, без която НАСА не може: Българската разработка, направила мисията "Артемида" 2 възможна

Има българска следа в мисията "Артемида" 2. Оказва се, че камерите на мисията са българска научна разработка, която НАСА е оценила високо. Всъщност толкова високо, че ще ги използва и при полетите до Марс.

Молекулярният биолог д-р Никола Кереков заяви, камерите, използвани в мисията "Артемида" 2, са произведени от американска компания, основана от българина инж. Петко Динев.

Камерите са направени в България, сглобени от българи

"Тези камери са много подобни на камерите, които използват "Space X" при техните изследвания. Те са разработени от българския инженер Петко Динев и се произвеждат от основата от него американска компания Imperx", заяви Кереков, цитиран от БНР.

"Инж. Динев живее и изцяло оперира компанията си от САЩ. Електрониката за тези камери и част от сензорите на тези супер високо технологични камери, които са направени да работят във всякакви условия, включително и във вакуума в Космоса, са направени в България. Част от тези камери са сглобявани от ръце на български инженери тук, за да стигнат сега в Космоса с изстрелването на кораба "Орион"", допълни Кереков.

Българските камери ще латят и до Марс

"Ние участваме и сме партньори с НАСА от доста време. Близо около 20 години – нашата първа камера беше одобрена от НАСА за космически полети. Така че се очаква на всички полети на "Артемида" да има наши камери. Както на първия, така и на втория – има 8 наши камери в момента, които следяха за правилното движение на ракетата до пускането на капсулата "Орион" – нашия спускаем апарат. Всичко премина много добре", обяви самият инж. Петко Динев.

"Не беше лесно да получим този договор, тъй като изискванията бяха много сериозни. Очакваше се много дълга работа от нас, но когато НАСА тества нашите камери преди 15 години, те се оказаха много издържливи. Успяха да покрият всички стандарти, които НАСА имаше. Така започна дългият период на адаптиране на камерите към космическата програма и успяхме много добре да се справим. Въз основа на това НАСА ни възложи да направим нова камера, която вече е готова и ще бъде използвана за следващите космически полети, включително и тези до Марс", допълни той пред БНТ.

Източник: Getty Images

Динев обясни, че някои от камерите се намират на външната част на ракетата и следят за правилната работа на двигателите, както и за отделянето на ускорителите и на самия спътник.

По време на излитане вибрациите, на които е подложена ракетата, са огромни – особено в частта при двигателите. Те достигат до около 75 пъти земното ускорение. Също така температурните разлики са огромни. Когато ракетата започне да се пълни с течен водород, температурата на водорода е около -250 градуса, а кислородът е около -160. Затова ракетите се обледеняват отвън точно преди излитане, така че камерите са подложени на огромен стрес. Да не говорим, че след излитането започва силно загряване от двигателите. Енергията, която се отделя, е много голяма, което води до резки температурни флуктуации – студено, топло, студено, топло. Не всеки продукт може да издържи на това. Освен това има и радиация. Когато ракетата излезе в открития Космос, защитният щит на земната атмосфера вече го няма, така че камерите трябва да бъдат устойчиви и на радиация", обясни той.

Динев уточни, че продуктите на неговата компания са били изработени в България.

"Корпусите са направени в Пловдив, в нашия цех. Платките са сглобени и тествани в България. Да не говорим, че и във Флорида нашето производство е само от българи, така че българската следа е много силна", заяви той.