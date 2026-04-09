Учени: Планета извън нашата Слънчева система расте с изумителна скорост

Астрономи успяха да засекат значителен „скок в растежа“ на планета-невидимка, разположена извън нашата слънчева система. Физиците съобщават, че тази свободно плаваща планета в момента абсорбира газ и прах от околностите си със скорост от шест милиарда тона в секунда. Този темп на растеж е най-високият, регистриран някога за която и да е планета, според The ​​Independent , позовавайки се на наблюдения, публикувани в The Astrophysical Journal Letters.

Планетата, която расте с бързи темпове

„Хората може да мислят за планетите като за тихи и стабилни светове, но с това откритие виждаме, че обекти с планетарна маса, носещи се свободно в космоса, могат да бъдат вълнуващи места“, казва Виктор Алмендрос-Абад, водещ автор на неотдавнашното проучване.

Този обект, официално наречен Cha 1107-7626, има маса 5-10 пъти по-голяма от тази на Юпитер и се намира на приблизително 630 светлинни години разстояние в съзвездието Хамелеон.

Изследователите са открили, че скоростта на акреция (процесът, чрез който планетата се храни с околния материал) е нестабилна. До август 2025 г. растежът на планетата е приблизително осем пъти по-бърз, отколкото през предходните месеци.

„Това е най-силният епизод на акреция, регистриран някога за обект с планетарна маса“, подчертава Алмендрос-Абад.

В същото време, тези открития все още оставят много научни въпроси относно големите мистерии на Вселената без отговор. По-специално, съавторът на изследването Алекс Шолц казва:

„Произходът на планетите-избягали остава открит въпрос: дали те са обекти с най-ниска маса, образувани като звезди, или гигантски планети, изхвърлени от родните им системи?“

От своя страна, резултатите от изследването показват, че някои скитащи планети може да имат път на формиране, подобен на звездите.

Друг съавтор на изследването, Белинда Дамян, подчертава: „Това откритие размива границата между звезди и планети и ни дава поглед към най-ранните етапи на формирането на планети, които са избягали.“

Друг автор на изследването, Амелия Байо, добавя: „Идеята, че един планетарен обект може да се държи като звезда, е завладяваща и ни насърчава да се замислим какви са били световете извън нашия собствен по време на своето зараждане.“

