Китай се подготвя да удари астероид

Китай ще тества технология за отклоняване на астероиди за първи път. През 2027 г. космическият кораб умишлено ще се сблъска с космически обект. Ето какво е известно за предстоящия експеримент.

Китайската народна република се готви за първата си мисия за планетарна отбрана. Изстрелването ѝ е планирано за декември 2027 г. Това съобщава изданието Space24. Първоначално за експеримента е бил разглеждан астероид 2020 PN1, но сега целта е променена – тестовете ще бъдат проведени върху обект 2016 WP8.

Планирано е мисията да бъде изпълнена с помощта на ракетата-носител Chang Zheng-3B (Long March), чието изстрелване е предвидено за изстрелване от центъра за изстрелване на спътници Xichang. В космоса ще бъдат изстреляни два космически апарата: единият ще служи като наблюдателна сонда, а другият като ударна ракета.

Според плана, наблюдателната сонда ще извърши гравитационно асистиране близо до Венера и ще достигне астероида през 2029 г. Там тя ще изучава обекта в продължение на няколко месеца. Втора сонда ще се разбие в астероида, след което ще запише ефектите от удара, включително всички орбитални промени.

Астероидът 2016 WP8 принадлежи към групата Атина - обекти в близост до Земята, чиито орбити пресичат земната орбита, но най-вече преминават по-близо до Слънцето. Поради потенциала им за близки срещи със Земята, такива астероиди се считат за обещаващи за тестване на технологии за планетарна отбрана.

Други космически агенции вече провеждат подобни мисии. През 2022 г. НАСА проведе експеримента DART, по време на който космически кораб се удари в спътника на астероида Дидимос, Диморфос. Това доведе до промяна в орбиталните му параметри.

Европейската космическа агенция в момента подготвя мисията HERA за изучаване на последствията от този удар, както и проекта RAMSES, който планира да проучи астероида Апофис по време на близкото му приближаване до Земята през 2029 г. Стартирането на тази мисия е планирано за 2028 г.

