"Зелена светлина" за американска компания и апетита й за газопровода между Босна и Хърватия

Федерацията на Босна и Херцеговина (БиХ) възложи на американската компания AAFS Infrastructure and Energy работата по изграждането и управлението на газопровода South Interconnection между Босна и Херцеговина и Хърватия след като Камарата на представителите на Парламента на Босна и Херцеговина прие изменения в закона за този проект, предаде хърватската медия "Индекс".

Проектът предвижда свързване на Босна и Херцеговина с хърватската газова система и терминала за втечнен природен газ (LNG) на Крък.

Федералният министър на енергетиката, минното дело и промишлеността Ведран Лакич заяви, че промените ще позволят диверсификация на доставките на газ, тъй като в момента Босна и Херцеговина има доставки на руски газ само чрез „Турски поток“.

Лакич добави, че този закон не решава въпроса с държавната собственост.

От своя страна председателят на Камарата на представителите Младен Бошкович (HDZ Босна и Херцеговина) подчерта значението на американския инвеститор. „Няма по-голяма гаранция за стабилност и сигурност от този газопровод, който може да донесе само добро на Босна и Херцеговина. Най-важното е проектът да е свързан с Хърватия и САЩ", каза Бошкович.

Силна подкрепа от САЩ и обявяване на газови централи

Този проект е силно подкрепен от настоящата администрация на САЩ, която очаква бързи решения. Това заяви по-рано в сряда в Сараево Джошуа Волц, специален пратеник на Министерството на енергетиката на САЩ, който пристигна в Босна и Херцеговина в навечерието на парламентарния дебат.

Процедурата по ентитета трябва да бъде последвана от хармонизирането на междудържавното споразумение и неговото подписване, което се очаква в края на април на срещата на върха на Инициативата „Три морета" в Дубровник. Наред с изграждането на газопровода, американски инвеститори обявиха и изграждането на три газови електроцентрали.