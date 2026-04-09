97. СУ „Братя Миладинови“: Училищният химн е символ на принадлежност

За пета поредна година националната инициатива „Светилник“ за даряване на училищни химни продължава своята мисия. Звукозаписът на училищния химн на 97. СУ „Братя Миладинови“ в София вече е факт. Той бе сътворен от творческия екип на Венелина Миланова и Щерион Пилидов в рамките на петото издание на инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“.

За да разберем повече за този вълнуващ процес, разговаряхме с Мариана Георгива, директор на учебното заведение. Тя ни разказа как децата преживяват участието си в създаването на този музикален символ и какви са дългосрочните ползи от създаването на химна.

Какъв смисъл влагате в училищния химн, който бе създаден за Вашето училище в рамките на петото издание на „Светилник“? Вярвате ли, че този символ има силата да създава общности и да служи като ценностен ориентир?

Училищният химн за нас е много повече от музикално произведение, той е символ на принадлежност, ценности и общност. Когато децата пеят своя химн, те не просто изпълняват песен, а изразяват връзката си с училището, съучениците и учителите. Това създава усещане за гордост и сплотеност, което остава с тях дълго след като напуснат училище.

Как протече работният процес с творческите екипи?

Работният процес с творческия екип е вдъхновяващ и ценен опит както за учениците, така и за учителите. Децата имат възможност да видят как се създава музика, как се работи професионално и как една идея постепенно се превръща в завършено произведение. Този процес носи много емоция, ентусиазъм и усещане, че всички заедно създаваме нещо, което ще остане във времето.

Какво значение има за Вас участието в националната инициатива „Светилник“?

Националната инициатива „Светилник“ има изключително ценен смисъл, защото събира в едно образование, култура и творчество. Тя дава възможност на учениците да се докоснат до професионалния творчески процес и да бъдат част от създаването на нещо значимо за тяхната училищна общност.

Какви са дългосрочните ползи от обединяващата сила на химна?

Вярваме, че дългосрочните ползи от подобна инициатива са свързани най-вече с изграждането на силна училищна идентичност. Химнът се превръща в символ, който обединява поколения ученици и създава емоционална връзка между тях и училището. Родителите също споделят, че подобни инициативи дават на децата усещане за принадлежност и ги мотивират да се гордеят със своята училищна среда.

Националната инициатива „Светилник“ дарява химни на български училища, сътворени от членовете на МУЗИКАУТОР. Мисията ѝ е да стимулира развитието на културата, да укрепва чувството за принадлежност в младите и да създава устойчиви общности чрез силата на музиката. Каузата вече обединява над 31 000 ученици и повече от 2 300 учители. От старта си през 2021 г. досега в нея са се включили 191 автори, а създадените химни са вече 41.

„Светилник“ се реализира под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на ключови партньори като НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“, както на най-значимите обществени медии – Българската телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).