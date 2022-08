Прилича на полярно сияние, но остава феномен, „напълно непознат“ за науката

Алън Дайър, астроном-любител и фотограф от Албърта, Канада, е уловил тънки ленти от зелена и виолетова светлина със своята камера. Тези сияещи ивици в небето най-често са с размери 25 – 30 км ширина и около 1000 км дължина.

A great showing of @STEVEPhenomena last night, Aug 7-8, arcing across the sky, and showing his green fingers briefly for about 2 minutes. STEVE lasted about 40 minutes, appearing as the Kp5 aurora to the north subsided. This was 12:30 am MDT from southern Alberta. @TweetAurora pic.twitter.com/EtKF6udfFk