Експеримент: Учени разбиха умишлено космически кораб в астероид

Учени съобщиха за успешния резултат от експеримент за планетарна защита: астероид, в който умишлено се е сблъскал космически кораб, е променил орбитата си около Слънцето, съобщава The Independent . Изследователите смятат, че това постижение би могло да помогне на човечеството да отклонява потенциално опасни астероиди в бъдеще.

Експеримент с разбиване на космически кораб в астероид

Въпросният експеримент включваше мисията на НАСА „Тест за пренасочване на два астероида“ (DART). Като част от този експеримент, космически кораб умишлено се разби в астероид. Важното е, че самият обект никога не е представлявал заплаха за Земята. Авторите на изследването, публикувано в Science Advances, подчертават, че резултатите представляват важна стъпка в разработването на технологии за защита на планетата от астероидни заплахи.

„Орбиталната промяна се оказа много малка. За две години обикаляне около Слънцето, орбиталното време намаля с около една десета от секундата, а самата траектория намаля с около 720 метра. Дори такова малко отклонение обаче може да има значително въздействие“, се казва в статията.

Според водещия автор на изследването, Рахил Макадия от Университета на Илинойс Урбана-Шампейн, малка промяна, направена много години преди потенциален удар, може да се натрупа с течение на времето. В крайна сметка това може да промени траекторията на астероида достатъчно, за да го накара да подмине Земята.

Ученият подчертава, че по въпросите на планетарната защита, ключът не е силен удар в последния момент, а малък тласък много години преди евентуален сблъсък.

Космическият апарат „Тест за пренасочване на двойни астероиди“ (DART) беше изстрелян през 2021 г. През 2022 г. той се сблъска с астероида Диморфос, който обикаля около по-големия астероид Дидимос. И двата обекта обикалят заедно около Слънцето.

Експеримент на НАСА промени орбитата на астероид около Слънцето

Първоначално учените потвърдиха, че ударът е променил орбитата на по-малкия астероид около неговия „партньор“. Едва сега обаче, след анализ на наблюдения от различни обсерватории по света, те установиха, че сблъсъкът е променил леко и споделената им орбита около Слънцето.

Като цяло, една обиколка на системата отнема 769 дни, а ударът е намалил скоростта на системата с приблизително 10 микрометра в секунда. Това е скъсило орбитата на астероидите, която е дълга приблизително 480 милиона километра, с приблизително 720 метра.

Учените също така установиха, че ефектите от удара са били усилени от отломки, изхвърлени от астероида по време на сблъсъка. Изследователите изчисляват, че изхвърлените скали и прах може да са тежали приблизително 16 милиона килограма. Тези отломки създадоха допълнителен реактивен ефект и удвоиха импулса, предаден на астероида.

Въпреки промяната в траекторията, астероидите не представляват заплаха за Земята, твърдят изследователите. Ето защо системата Дидимос-Диморфос е избрана за експеримента, обяснява изследователят Стивън Чесли от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

