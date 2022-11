Секретният Boeing X-37B се завърна на Земята след рекордните 908 дни в Космоса

X-37B е безпилотен космически апарат за многократна употреба, разработен от Boeing за ВВС на САЩ (по-късно проектът е поет от Космическите сили на САЩ). Размерите му са 8,8 метра дължина и 4,5 метра ширина (размах на крилата). Космическият самолет се доставя в орбита в обтекателя на ракета и се връща самостоятелно в самолетен режим, кацайки на писта. X-37B има товарен отсек, точно като совалките (впрочем първоначално било планирано X-37B да бъде доставян в орбита в товарния отсек на совалките, а не с помощта на ракети). В товарния отсек може да бъде разположено както стационарна апаратура, така и спътници.

Програмата за разработване на космическия апарат е започнала през 1999 г. и първоначално е проект на НАСА, но в средата на 2000-те години е предадена на военните. Поради това по-голяма част от задачите на космическия апарат са класифицирани, макар че научната част от експериментите се обявява преди изстрелването на всяка мисия. По програмата са построени два апарата, всеки от които е извършил по три полета от 2010 г. насам.

В много отношения X-37B е известен благодарение на дългите си мисии. Първата от тях продължи 224 дни, а всяка следваща беше по-дълга от предишната. Последният полет започна на 17 май 2020 г., когато X-37B беше изстрелян с ракета Atlas V.

На 12 ноември 2022 г. космическите сили на САЩ и Boeing обявиха, че космическият самолет се е върнал на Земята, кацайки на пистата на космическия център „Кенеди“ във Флорида, първоначално предназначен за совалките. По такъв начин космическият самолет прекара в орбита 908 дни и отново счупи собствения си рекорд.

Сред задачите на тази мисия беше провеждането на няколко научни и технически експеримента, включително генерирането на енергия от слънчеви панели и нейното предаване на Земята с помощта на микровълново лъчение. Учените заявиха също, че X-37B ще пусне от товарния отсек един малък микросателит – FalconSat 8. В края на май 2020 г., малко след изстрелването на космическия самолет в орбита, стана известно, че той е изпуснал обект, който астрономите и любителите на астронавтиката погрешно възприели за FalconSat 8.

The X-37 spaceplane OTV-6 has released a subsatellite, USA 300 (catalog 45610, 2020-029B). No orbital data have been released.