Северно сияние: Къде и кога е най-доброто време за наблюдението му през последните 10 години

Северното сияние никога не спира да изумява, но напоследък е особено ярко. А следващата година е най-добрата година за наблюдението му през последните 10 години. Причината е, че 2026 г. бележи пика на 11-годишния цикъл на активност на природния феномен, известен като Aurora Borealis.

Къде и кога е най-добре да се наблюдава Северното сияние?

Пред Daily Mail британският метеоролог Джон Грифитс споделя кои са най-добрите места за наблюдение на северното сияние. Специалистът обясни, че северното сияние се образува поради слънчеви бури, които „излизат от Слънцето и пътуват през космоса“.

„Когато навлязат в нашето магнитно поле, получаваме много красиви полярни сияния. Колкото по-силни са слънчевите изригвания, толкова по-силни и по-на юг са видими полярните сияния. В момента сме в пикова слънчева активност, което означава повече или по-добри полярни сияния. Основната причина е силната слънчева активност, която се повтаря приблизително на всеки 12 години“, отбеляза Грифитс.

Къде е най-доброто място да видите Северното сияние? Метеорологът съветва туристите да пътуват до арктическите страни, до които може да се стигне със самолет от Европа на достъпна цена. Сред изброените дестинации са: Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция.

Всичко обаче може да зависи от времето на годината, отбеляза експертът.

„Северното сияние обикновено се появява между 22:00 и 2:00 часа сутринта и може да се види от септември до началото на април“, се казва в статията.

Грифитс обясява още, че най-добрият начин да се наблюдава северното сияние е възможно най-близо до Северния полюс. Що се отнася до южното сияние, известно още като Aurora Australis, то е по-видимо от Южния полюс, но по-малко достъпно за туристите:

„Антарктида очевидно е най-хубавото място на света, защото няма светлинно замърсяване. Когато бях там, го виждах доста често. Може би веднъж на всеки пет дни през зимата.“

Според британски метеоролог обаче, можете да видите удивителното явление, без да напускате Обединеното кралство.

Най-доброто място за посещение е северната част на Шотландия и нейните острови. Националният парк Кернгормс, Външните Хебриди и Шетландските острови си заслужават да бъдат разгледани.

През ноември дестинации като Уитли Бей, Нортхамптъншир и Съндърланд бяха осветени в зашеметяващи зелени и червени нюанси. Исландия и Норвегия предлагат доста зрелищна феерия от светлини в небето.

Технологиите също могат да помогнат. Метеоролог посъветва туристите да използват приложението AuroraWatch, което предоставя информация в реално време за това кога е вероятно да се появи северното сияние. Струва си да се помни, че феноменът се вижда най-добре на тъмни места, като например гори, където има много по-малко светлинно замърсяване. Ако обаче полярното сияние е особено силно, можете да го видите дори в градска среда.

