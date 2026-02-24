Правителството на Гюров:

"Не оставиха чисто и незастроено място": Община отказа на хората референдум за огромен фотоволтаичен парк

Общинският съвет във Велико Търново отхвърли предложението за провеждане на местен референдум в село Леденик, касаещ инвестиционно намерение за изграждане на голям фотоволтаичен парк

Дебатите продължиха час и половина по време на извънредно заседание на местния парламент.

Проблемът с формулировката на въпроса

Причината за отказа беше формулировката на въпроса, предложена от кмета на Леденик Антон Кръстев. Според повечето общински съветници формулировката е неправилна, неточна и объркваща. 

Според предложението, референдумът трябваше да бъде за отговор с "да" или "не" на въпроса "Против ли сте Общински съвет - Велико Търново и кметът на община Велико Търново да допускат, издават и съгласуват устройствени планове за промяна предназначението на поземлени имоти в землището на село Леденик, община Велико Търново и разрешения с цел изграждане на фотоволтаични централи върху земеделски земи и гори?".

Росен Иванов от групата на ГЕРБ определи така формулирания въпрос за недопустим, предаде БТА.

Независимият общински съветник Стилян Найденов добави, че това е предизборно и популистко мероприятие.

Местните - против

Живеещите в село Леденик искаха да гласуват на референдум дали във землището им да бъде изграден голям фотоволтаичен парк. Кметът внесе предложение в Местния общински съвет, но то беше отхвърлено и така топката отиде в полето на Общинския съвет във Велико Търново.

Казусът е от поне 4 години.

Местните са организирали и подписка, в която са се включили стотици хора, обявяващи се против реализирането на това инвестиционно намерение в землището на селото.

Те настояваха да се проведе и референдум, на който да изразят мнението си.

"Основният проблем е първо липсата на информация и освен това отказът, в крайна сметка решението за бъдещето на подобно инвестиционно намерение да бъде взет от хората, които то директно засяга", споделя жител на селото.

"Доверието към институциите клони към нула. Прозрачността също е на много ниско ниво с прямо гражданите. Освен това, хората са достатъчно притеснени от това, което се случва около нашата община като фотоволтаични паркове, фабрики, кариери и подобни неща", каза кметът на Леденик Антон Кръстев пред БНТ.

"Като жител на селото от 20 години, като човек, който е израснал тук, това е единственото място останало около селото, което е незастроено, което е сравнително чисто. На всичкото отгоре това плато се намира много близо до реката, така че ако се застрои там, ще пострада и реката, и природата. За нас просто няма да остане никакво чисто място", допълва друг жител на Леденик.

