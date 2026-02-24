Любопитно:

"Ние не обвиняваме. Ние молим": Близките на изчезналите мъже от потъналия риболовен кораб с апел за надежда

24 февруари 2026, 10:19 часа 154 прочитания 0 коментара
"Ние не сме специалисти по морско дело или спасителни операции. Ние сме семейство, което чака. Чака информация, яснота и надежда. В тези дни се опитваме да разберем как протича операцията и какво се прави, но за нас остават въпроси, които пораждат тревога.", това написаха роднините на тримата мъже от изчезналия на 18 февруари риболовен кораб, който по-късно беше локализиран на дъното на морето. В публикация в социалните мрежи дъщерята на Христо Спасов и сестра на Александър Спасов, отправи апел към всички, които биха могли да помогнат за някакви новини относно тримата изчезнали.

В съобщението Силвия Спасова изразява мислите и чувствата не само на своето семейство, но и на близките на третия изчезнал мъж - Любомил Мутишев. Силвия пише, че всички очакват новини, но не знаят дали се прави всичко възможно за търсене на евентуално оцелели. "Ако спасителният плот не е на борда, съществува хипотеза, че екипажът може да се намира в него. Искаме да знаем – изготвен ли е модел за възможен дрейф на плота според теченията и вятъра? Извършва ли се систематично въздушно и морско претърсване по такава предполагаема траектория?", се пита в писмото.

Христо Спасов - единият от изчезналите мъже, снимка: Silviya Spasova/Facebook

От семейството питат дали е възможно въздушното търсене да бъде разширено, има ли ясен оперативен план и какви са "реалните ограничения пред влизането на специализираните екипи", потвърдено ли е активно участие от турска страна?

Близките недоумяват и защо всяка информация, която достига до тях, идва от медиите, а не от определено лице за контакт, което да ги информира редовно.

В края на своя апел семейството пише: "Ние не обвиняваме. Ние молим. Молим да бъдат разгледани всички хипотези. Молим да знаем, че се използват всички налични ресурси и възможности. Молим за ясна координация и за отговори."

Пълното писмо

Следва пълният текст на публикацията на Силвия Спасова:

"ДО Всички отговорни институции

ОТНОСНО: Търсенето на Христо Спасов, Александър Спасов и Любомил Иванов Мутишев – екипаж на кораб VN 8112

Уважаеми дами и господа,

Пиша ви от името на нашето семейство. Казвам се Силвия Спасова – дъщеря на Христо Спасов и сестра на Александър Спасов. Вече шести ден живеем в очакване на новини за тях и за третия член на екипажа – Любомил Иванов Мутишев.

Ние не сме специалисти по морско дело или спасителни операции. Ние сме семейство, което чака. Чака информация, яснота и надежда. В тези дни се опитваме да разберем как протича операцията и какво се прави, но за нас остават въпроси, които пораждат тревога.

Разбираме, че локализирането на кораба е важна част от всяка подобна операция. Но за нас като близки остава неясно дали паралелно с това се прави всичко възможно и за активно търсене на евентуално оцелели. Ако спасителният плот не е на борда, съществува хипотеза, че екипажът може да се намира в него. Искаме да знаем – изготвен ли е модел за възможен дрейф на плота според теченията и вятъра? Извършва ли се систематично въздушно и морско претърсване по такава предполагаема траектория?

Александър Спасов, снимка: Silviya Spasova/Facebook

През тези шест дни чухме за ограничено въздушно наблюдение. Ако има и минимален шанс за живот, вярваме, че времето е решаващ фактор. Затова питаме – има ли възможност въздушното търсене да бъде разширено, доколкото метеорологичните условия позволяват? Как се координират усилията между отделните служби?

Относно подводните действия – разбираме, че условията в морето могат да бъдат изключително сложни и рискови. Но за нас е важно да знаем има ли ясен оперативен план и какви са реалните ограничения пред влизането на специализираните екипи.

Въпрос буди и международната координация. Потвърдено ли е активно участие на турската страна в търсенето по тяхното крайбрежие и акватория? Има ли съвместен координационен механизъм, който да гарантира, че се покриват всички възможни зони?

Най-болезнен за нас остава въпросът за комуникацията. Ние научаваме развитието на операцията от медиите. Нямаме определено лице за контакт, което да ни информира регулярно и официално. В подобна ситуация семействата имат нужда не само от действия, но и от прозрачност, човешко отношение и предвидимост.

Ние не обвиняваме. Ние молим. Молим да бъдат разгледани всички хипотези. Молим да знаем, че се използват всички налични ресурси и възможности. Молим за ясна координация и за отговори.

Вярваме, че когато става дума за човешки живот, всяка минута и всяко усилие имат значение.

С надежда за яснота, действия и човешка съпричастност,

Силвия Спасова

от името на семейството"

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
потънал кораб риболовен кораб Маслен нос Александър Спасов Христо Спасов
