Ще колонизираме Луната: НАСА с амбициозен план

НАСА представи нова смела концепция, която може да предефинира човешкия живот извън Земята – изграждане на стъклени жилища на Луната, изработени директно от лунен прах, като иновативният план предвижда астронавтите да живеят в огромни прозрачни сфери. Разработен в рамките на програмата "Иновативни напреднали концепции" (NIAC) на НАСА, проектът има за цел да направи дългосрочното обитаване на Луната устойчиво, без да е необходимо да се транспортират тежки материали от Земята, като се използват собствените ресурси на Луната. Вместо това инженерите ще използват лунен реголит – смес от прах, скали и минерали, която покрива повърхността на Луната – за да формират стъклени мехури, достатъчно големи, за да поемат астронавти, лаборатории и дори малки лунни общности.

Снимка: iStock

Идеята е на Skyports, американска компания за космическо инженерство, основана от д-р Мартин Бермудес, който пръв си представи използването на богатия на силикати лунен прах за изграждане на самодостатъчни среди. "Никога няма да можете да възпроизведете Земята, но това е нещо, което се доближава доста до нея, и един ден дори бихме могли да ги изведем в орбита", каза д-р Бермудес.

Как работи тази техника?

Процесът започва със събирането на малки парченца лунно стъкло от реголита. Те се разтапят с помощта на "интелигентна микровълнова пещ" – устройство, подобно на домакинската микровълнова печка, но предназначено за използване в екстремни условия.

Снимка: iStock

Разтопеният материал се издухва в големи, запечатани мехурчета, които след охлаждане се втвърдяват в здрави, прозрачни куполи. Skyports вече е демонстрирала концепцията в малък мащаб, като успешно е създала стъклени сфери с диаметър от само няколко сантиметра.

Още: Имаме си компания! Ново небесно тяло ще се движи до Земята и Луната в следващите години

Целта на компанията обаче е да увеличи производството, за да създаде структури с ширина до 1600 фута – достатъчно големи, за да служат като постоянни жилища за астронавти. За да гарантира трайност, екипът планира да смеси лунното стъкло с метали като титан, магнезий и калций.

Полученият състав може дори да стане самовъзстановяващ се благодарение на специални полимери, които се реорганизират след напукване – ключово предимство срещу удари от микрометеорити или лунни трусове, докато сферичният дизайн е избран както за здравина, така и за ефективност.

Снимка: iStock

"Сферичната форма се получава автоматично", добави д-р Бермудес. "Защото при тази температура тя се превръща в аморфна течност. И когато се изтласква от пещта при ниска гравитация, тя образува сферична форма." Вътре всичко, от стените до мебелите, може да бъде отпечатано на 3D принтер с лунни материали, а слънчевите панели, прикрепени към външната страна, ще осигуряват чиста енергия.

Още: Нов пробив в науката: НАСА се прицели в унищожаване на опасен астероид (СНИМКА)

Някои проекти дори предлагат наслагване на стъклото, за да се създадат температурни градиенти, позволяващи кондензация и растеж на растения, които биха могли да генерират кислород и свежа храна за екипажа.

Как това би могло да промени бъдещето на космическите пътувания

Снимка: iStock

За НАСА привлекателността на строителството на място е ясна, тъй като транспортирането на материали от Земята е изключително скъпо, така че използването на това, което Луната вече предлага, би могло да направи постоянните бази финансово и логистично жизнеспособни.

Още: Какво следва, след като НАСА разбие Международната космическа станция през 2030

Д-р Бермудес предвижда цели "градове от сфери", свързани със стъклени мостове, които формират мрежа от устойчиви местообитания по лунната повърхност. "Винаги съм бил очарован от Космоса", добави д-р Бермудес. "Този проект съчетава архитектура, наука и въображение, за да направи възможно живеенето в друг свят."

Още: Марсоход на НАСА разкрива потенциални следи от древен живот на Червената планета

Ако се окаже успешен, тези стъклени куполи не само биха могли да приютят астронавти на Луната, но и да положат основите за бъдещи колонии на Марс или в орбита, което представлява гигантски скок в усилията на човечеството да живее извън Земята, пише "Marca".