Специална диета за да не се самозапалят: Любопитен аспект за астронавтите от "Артемида II"

09 април 2026, 23:52 часа
Снимка: NASA Artemis/Facebook
Специална диета за да не се самозапалят: Любопитен аспект за астронавтите от "Артемида II"

Астронавтите от мисията Artemis II (Артемида II) са на специална диета - в противен случай има опасност да се подпалят. Как - ако пръцкат твърде много. Това съобщи изданието Dexerto.

Човешките газове съдържат водород и метан. И двата газа са силно запалими. В затворената и малка среда на космическата капсула Orion, където няма естествено движение на въздуха и заради липсата на нормална гравитация, тези газове не се разсейват лесно. Натрупването им в близост до чувствителна електроника теоретично крие риск от образуване на искра и пожар. Ето защо НАСА следи диетите на астронавтите, за да намали риска.

Все пак не всичко е оставено на диетата - космическият кораб има специални филтри за пречистване на въздуха, които улавят опасни газове. Една от косвените цели на пилотираната мисия е именно да се тества колко ефективно тези системи се справят с реалната биосфера и бита на четирима души, затворени заедно за около 10 дни.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
