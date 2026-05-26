Трябва ли Христо Янев да остане в ЦСКА?

“Христо Янев изпълни голямата цел и ЦСКА трябва да му даде шанс“. Това заяви Янко Станчев в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“. Според него специалистът си е заслужил доверието на ръководството на “червените“ с работата, която свърши откакто пое отбора. Станчев припомни какво се случи на ЦСКА при предишните двама чуждестранни треньори и сподели мнение, че трябва да се дава шанс на родните специалисти.

“Абсолютно си го заслужи Янев“

“Според мен Христо Янев изпълни голямата цел в ЦСКА. Съответно собственикът Валтер Папазки и големите директори в лицето на Вангел Вангелов и Бойко Величков трябва да дадат шанс на Янев да изведе отбора в Европа. Абсолютно си го заслужи Янев. Спечели две от най-стойностните Купи на България в историята на ЦСКА. Тази през 2016 г. беше, ако не се лъжа първата и сега – втората. Тоест 10 години между двете му купи. Помним много добре какво стана с ЦСКА когато назначи последните двама чужденци в лицето на Томислав Стипич и Душан Керкез – въобще не се получи“, започна Янко.

“Трябва да даваме шанс на български треньори“

“Трябва да даваме шанс на български треньори, особено такъв, като Янев, който за мен все още влиза в графата млади специалисти. Впечатление ми направи обаче, че вчера след мача с Лудогорец нито Янев, нито Бойко Величков дадоха категоричен отговор за бъдещето – Янев за себе си и Величков за Янев. Ще видим какво ще се случи. Предстои много интересно лято в ЦСКА“, завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

