Спорт:

Трябва ли Христо Янев да остане в ЦСКА?

26 май 2026, 17:17 часа 788 прочитания 0 коментара

“Христо Янев изпълни голямата цел и ЦСКА трябва да му даде шанс“. Това заяви Янко Станчев в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“. Според него специалистът си е заслужил доверието на ръководството на “червените“ с работата, която свърши откакто пое отбора. Станчев припомни какво се случи на ЦСКА при предишните двама чуждестранни треньори и сподели мнение, че трябва да се дава шанс на родните специалисти.

“Абсолютно си го заслужи Янев“

“Според мен Христо Янев изпълни голямата цел в ЦСКА. Съответно собственикът Валтер Папазки и големите директори в лицето на Вангел Вангелов и Бойко Величков трябва да дадат шанс на Янев да изведе отбора в Европа. Абсолютно си го заслужи Янев. Спечели две от най-стойностните Купи на България в историята на ЦСКА. Тази през 2016 г. беше, ако не се лъжа първата и сега – втората. Тоест 10 години между двете му купи. Помним много добре какво стана с ЦСКА когато назначи последните двама чужденци в лицето на Томислав Стипич и Душан Керкез – въобще не се получи“, започна Янко.

Христо Янев

“Трябва да даваме шанс на български треньори“

“Трябва да даваме шанс на български треньори, особено такъв, като Янев, който за мен все още влиза в графата млади специалисти. Впечатление ми направи обаче, че вчера след мача с Лудогорец нито Янев, нито Бойко Величков дадоха категоричен отговор за бъдещето – Янев за себе си и Величков за Янев. Ще видим какво ще се случи. Предстои много интересно лято в ЦСКА“, завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

ЦСКА Христо Янев
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
