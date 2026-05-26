Без прецедент: Това не се е случвало с въртенето на Земята от 3,6 млн. години

Климатичните промени оказват критично влияние върху въртенето на Земята, нещо, което не е наблюдавано от милиони години. Според sciencefocus.com, ново проучване показва, че скоростта, с която се удължават дните ни, е „безпрецедентна“ за 3,6 милиона години геоложка история.

Забавяне на въртенето на Земята

С топенето на полярните ледени покривки и ледниците поради изменението на климата, водата, някога задържана във високите географски ширини, се влива в океаните и се разпространява към екватора. Това измества масата далеч от полюсите на Земята и забавя нейното въртене.

Продължителността на денонощието никога не е била идеално постоянна. Въртенето на Земята се променя постоянно от гравитационното привличане на Луната, процесите дълбоко във вътрешността на планетата и промените в атмосферата. Екип от Виенския университет и Технологичния институт в Цюрих обаче се обърна към геоложкото минало, за да определи дали нещо подобно на днешната скорост на промяна се е случвало някога преди.

За да надникнат милиони години назад в миналото, изследователите се обърнали към вкаменелите останки на едноклетъчни морски организми, известни като бентосни фораминифери, които са живели на морското дъно. Химичният състав на техните черупки е доказателство за древни промени в морското равнище. Чрез изучаване на тези промени, изследователите могат да изчислят как се е променило въртенето на Земята.

Специално разработен алгоритъм за машинно обучение им позволи да направят надеждни заключения въз основа на материал, датиращ от края на плиоцена, преди 3,6 милиона години. И през целия този период съвременните показатели се открояват значително.

Настоящата скорост на удължаване на деня, причинена от изменението на климата – 1,33 милисекунди на век, изглежда незначителна. Но предвид участващите сили, преразпределението на масата е колосално.

„Подобна промяна в продължителността на деня изисква потресаващо преразпределение на масата: от порядъка на 1000 гигатона, движещи се от полюсите към океаните. За да визуализираме това, представете си твърд леден куб, поставен над Ню Йорк. Той би бил висок 10 километра, по-висок от връх Еверест“, казва професор Бенедикт Соя от Технологичния институт в Цюрих, съавтор на изследването.

Относно енергията, необходима за създаване на подобна промяна, д-р Мостафа Киани Шахванди от Виенския университет, водещият автор на изследването, отбелязва, че „промяната в ротационната енергия на Земята е еквивалентна на земетресение с магнитуд 9,0“. Не по отношение на разрушенията, а по отношение на мащаба.

„Въпреки че една милисекунда може да изглежда малка, този ефект е от решаващо значение за ултрапрецизното определяне на времето, необходимо за GPS навигация на Земята и навигация на космически кораби в цялата слънчева система“, казва Соджа.

