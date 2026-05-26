Кабинетът "Радев":

Без прецедент: Това не се е случвало с въртенето на Земята от 3,6 млн. години

26 май 2026, 9:11 часа 144 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Без прецедент: Това не се е случвало с въртенето на Земята от 3,6 млн. години

Климатичните промени оказват критично влияние върху въртенето на Земята, нещо, което не е наблюдавано от милиони години. Според sciencefocus.com, ново проучване показва, че скоростта, с която се удължават дните ни, е „безпрецедентна“ за 3,6 милиона години геоложка история.

Забавяне на въртенето на Земята 

С топенето на полярните ледени покривки и ледниците поради изменението на климата, водата, някога задържана във високите географски ширини, се влива в океаните и се разпространява към екватора. Това измества масата далеч от полюсите на Земята и забавя нейното въртене.

Продължителността на денонощието никога не е била идеално постоянна. Въртенето на Земята се променя постоянно от гравитационното привличане на Луната, процесите дълбоко във вътрешността на планетата и промените в атмосферата. Екип от Виенския университет и Технологичния институт в Цюрих обаче се обърна към геоложкото минало, за да определи дали нещо подобно на днешната скорост на промяна се е случвало някога преди.

За да надникнат милиони години назад в миналото, изследователите се обърнали към вкаменелите останки на едноклетъчни морски организми, известни като бентосни фораминифери, които са живели на морското дъно. Химичният състав на техните черупки е доказателство за древни промени в морското равнище. Чрез изучаване на тези промени, изследователите могат да изчислят как се е променило въртенето на Земята.

Учени: Животът на Земята може да е възникнал благодарение на рядък метал

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Специално разработен алгоритъм за машинно обучение им позволи да направят надеждни заключения въз основа на материал, датиращ от края на плиоцена, преди 3,6 милиона години. И през целия този период съвременните показатели се открояват значително.

Настоящата скорост на удължаване на деня, причинена от изменението на климата – 1,33 милисекунди на век, изглежда незначителна. Но предвид участващите сили, преразпределението на масата е колосално. 

„Подобна промяна в продължителността на деня изисква потресаващо преразпределение на масата: от порядъка на 1000 гигатона, движещи се от полюсите към океаните. За да визуализираме това, представете си твърд леден куб, поставен над Ню Йорк. Той би бил висок 10 километра, по-висок от връх Еверест“, казва професор Бенедикт Соя от Технологичния институт в Цюрих, съавтор на изследването.

Огромен астероид лети към Земята - има ли опасност

Относно енергията, необходима за създаване на подобна промяна, д-р Мостафа Киани Шахванди от Виенския университет, водещият автор на изследването, отбелязва, че „промяната в ротационната енергия на Земята е еквивалентна на земетресение с магнитуд 9,0“. Не по отношение на разрушенията, а по отношение на мащаба.

„Въпреки че една милисекунда може да изглежда малка, този ефект е от решаващо значение за ултрапрецизното определяне на времето, необходимо за GPS навигация на Земята и навигация на космически кораби в цялата слънчева система“, казва Соджа.

Убедителни доказателства: Земята в момента преминава през облак прах, оставен от древна експлозия на свръхнова

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Земята
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Космос
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес