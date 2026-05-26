Успехът на Везенков – един от най-големите за България

“Успехът на Везенков безспорно е един от най-големите за българския спорт“. Това заяви Янко Станчев в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“. Според него Александър Везенков се затвърди като най-добрият баскетболист в Европа, след като спечели Евролигата със своя Олимпиакос и взе наградата за Най-полезен играч през редовния сезон. Станчев припомни за финала през 2023 г., загубен от Реал Мадрид в последните секунди и определи тази титла като реванш за гръцкия хегемон.

“Безспорно най-добрият баскетболист в Европа“

“Успехът на Везенков безспорно е един от най-големите за българския спорт. Безспорно най-добрият баскетболист в Европа е Александър Везенков. Затвърди това с втората си награда MVP за редовния сезон в Евролигата. Аз веднага се сещам за онзи финал през 2023 г. срещу Реал Мадрид. Реално сега Олимпиакос си взе реванш. Тогава обаче по изключително болезнен начин загубиха гърците. Една тройка малко преди сирената буквално им заби камата в сърцето“, започна Янко.

“Всичко е добре когато завършва добре“

“Знаем какво стана след това с Везенков, отиде в НБА, даде всичко от себе си в Сакраменто Кингс, беше изпратен в Торонто Раптърс. Там не се получиха нещата, върна се. Ако не се лъжа, миналата година играха 1/2-финал на Евролигата и го загубиха. Но в крайна сметка всичко е добре когато завършва добре и Олимпиакос ликува. Отбор с изключителни баскетболни традиции както в Европа, така и в целия свят“, завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

