За незабравима морска почивка: Blue Orange Hotel

Само май е, а мислите ни вече са отплавали към морето. Към свежите утрини и шума на вълните. Защото лятото винаги идва първо в мечтите, а най-хубавите почивки започват именно с навременно планиране. Несъмнено една привлекателна идея за пълноценна почивка носи името Blue Orange - Hotel Resort. Комплексът е разположен на самия бряг на къмпинг Златна Рибка, само на 2 километра от романтичния Созопол. И вече години наред е любимо място за летни ваканции. Локацията му на първа линия разкрива гледка към просторен и изключително спокоен плаж със ситен златист пясък и плитко, топло море. А тишината и природата около хотела са несравними.

Blue Orange е място, създадено за различните представи за перфектна почивка. Хотелът предлага избор между уютни двойни стаи, просторни студиа и комфортни апартаменти. Това го прави чудесен избор както за семейства с деца, така и за двойки, търсещи романтика и спокойствие край синевата. Плиткото и тихо море позволява безгрижни детски игри, а широката плажна ивица е идеална за дълги дни под слънцето.

Смело бихме заявили, че атмосферата в Blue Orange е лека и спокойна. Морският въздух и зеленината носят усещане за истинска свобода, далеч от шума. А близостта до стария Созопол дава възможност за романтични разходки из малките калдъръмени улички, вечери с гледка към морето и срещи с неповторимия дух на града.

Както вече споменахме, хотелът е ориентиран към цялото семейство. През летните месеци детският център на Blue Orange предлага целодневна анимация, разнообразни игри и спортни занимания за мъничета от всички възрасти.

Насладите продължават и в заведенията на Blue Orange. Основният ресторант разполага със 150 места и предлага богата палитра от международни рецепти и традиционни български специалитети. А два пъти седмично се организират и тематични вечери, които създават още по-специални моменти.

Непосредствено пред ресторанта е обособена просторна външна тераса със 100 места, където храната е допълнена от морския въздух и спокойствието на летните вечери.

А на самия плаж Beach Bar “La Mouche” впечатлява със своя екзотичен карибски стил, в който коктейлите, музиката и гледката към морето създават усещане за безкрайно лято. За завършек на деня лоби барът предлага стилна и уютна обстановка, идеална за спокойни разговори и питие в любима компания.

Ако искате и вие да изживеете своята приказка в Blue Orange, ви препоръчваме да направите резервация още сега. Можете да се възползвате от 20% отстъпка за периода 10.06-26.06 и -10% намаление за периода 01.08-24.08.

гр.Созопол, местност Герените

за резервации: 0878 33 49 78

blueorangebg@gmail.com

https://blueorangebg.com/