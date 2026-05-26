Семейството на Майли Сайръс става още по-голямо с ново попълнение (СНИМКИ)

Майли Сайръс, която само преди няколко дни беше отличена със звезда на холивудската Алея на славата, посрещна неочаквано ново попълнение в семейството си. В неделя, 24 май, 33-годишната певица и автор на песни разкри, че е осиновила голяма 20-годишна африканска шпореста костенурка — известна още като сулката костенурка — на име Теру, с помощта на организацията "Wags and Walks" - неправителствена спасителна организация за кучета, която помага за спасяването на животни в риск и намирането им на любящи домове.

Нов шанс за по-добър живот

"Добре дошъл у дома, Теру", написа Сайръс на стори в Instagram профила си, заедно със снимка, на която храни Теру с парчета жълта чушка.

Още: Да виждам е чудо: Ан Хатауей с разтърсващо признание за здравето си (ВИДЕО)

Макар "Wags and Walks" по принцип да не се специализира в костенурки, организацията решила да спаси първата си костенурка, след като научила, че певицата на "Flowers" е искала да добави такова животно към семейството си.

"Теру официално намери своя вечен дом при Майли.", пишат в Instagram от организацията.

Преди да се установи в новия си дом, Теру е живял в системата на приютите, което според неправителствената организация е необичайно, но не и нечувано.

"Колкото и неочаквано да беше това спасяване, то също е напомняне за реалността, с която приютите се сблъскват в момента", добави организацията "Wags and Walks" в описанието. "Животни от всякакъв вид попадат в пренаселени системи и повече домашни любимци от всякога имат нужда от безопасни места, където да отидат."

Още: Майли Сайръс издава нова песен до "младото си аз"

Според онлайн източници голямото семейство на Майли Сайръс включва 14 домашни любимеца, сред които осем кучета, три котки и два коня.

Последното осиновяване на Сайръс идва само дни след като тя отпразнува още един важен момент — получаването на собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд.