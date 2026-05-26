“Мерцедес“ с мигранти падна в подлез в Бургас

Автомобил “Мерцедес“, превозващ нелегални мигранти, падна в пешеходен подлез в Бургас. Това съобщават от ОДМВР в морския град. На 24.05.т.г. около 04.45 ч. в района на бургаската улица “Струга“ в посока УМБАЛ - Бургас служители от сектор “Пътна полиция“ към ОДМВР - Бургас направили опит да спрат за проверка л.а. “Мерцедес Е 270“, със софийска регистрация, чийто водач не се съобразил с полицейските разпореждания и продължил, ускорявайки движението си в посока бул. “Никола Петков“. Минути по-късно автомобилът паднал от активната пътна лента непосредствено до входа на подлеза между комплекси „Зорница“ и „Изгрев“ от страната на бл. 21 в к-с “Зорница“. Констатирано е, че водачът на “Мерцедес“ избягал.

Трима ранени мигранти

Водачът изоставил в автомобила трима мигранти, самоопределили се, като мароканци (единият от тях се превозвал на задната седалка, а двама – в багажника).

Снимка БГНЕС

Мъжете са откарани за преглед в УМБАЛ - Бургас, където е установено, че са получили различни наранявания : първият мароканец на 20 години получил травма на гръбначния стълб и гръдния кош, но е без опасност за живота,

вторият – на 24 години получил мозъчно сътресение, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас, без опасност за живота, а третият – 20 годишен получил контузия на гръбнака, настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас, без опасност за живота.

В резултат на самостоятелната катастрофа, предизвикана от движение с несъобразена скорост по хлъзгава и мокра пътна настилка, са нанесени значителни материални щети по инфраструктурата, като е изкъртена около два метра бетонна ограда, около осем метра метална конструкция, четири метра колчета и два крайпътни бордюра.

