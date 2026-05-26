Археолози откриха египетски амулет в гробница в Испания: Как се е озовал там

На 3000 км от Египет, в Испания, археолози откриха удивителен артефакт от Древен Египет, но не могат да разберат как се е озовал там. Според Daily Galaxy, това е египетски амулет скарабей, открит в некропола Ел Торо, който е принадлежал на иберийския народ Оретани.

Находка от Древен Египет в Испания

Амулет, украсен с египетски йероглифи, е открит близо до кремирани останки по време на разкопки на древна гробница. Въпреки че погребалните обичаи очевидно са били иберийски, египетският произход на амулета предполага, че е пътувал на доста голямо разстояние много преди римляните да пристигнат в Испания.

Откритият скарабей от Ел Торо е добре запазен и носи надпис с йероглифи и демотични знаци. Археологът Луис Бенитес де Луго Енрих, който ръководи разкопките, предполага, че скарабеят би могъл да бъде обект на търговия или размяна между жителите на финикийско-пуническите селища на полуострова и местното население.

Учените обаче все още не могат да определят колко време е минало между пристигането на амулета в региона и погребването му в гробницата.

Надписът се отнася до титла, свързана с няколко фараона от 26-та династия на Египет, което показва, че амулетът вероятно е принадлежал на някой с висок статус, може би търговец или член на елита.

Как амулетът е попаднал в Испания?

Учените предполагат, че той е пътувал по средиземноморските търговски пътища, използвани от финикийските и пуническите търговци. Както обяснява изследването, до шести век пр.н.е. тези търговци са изградили обширни мрежи, свързващи Египет със западната част на Иберийския полуостров. Река Хабалон, която тече близо до мястото на откритието, може да е била един от маршрутите, използвани за търговия със стоки.

Фактът, че скарабеят е открит в иберийска гробница, предполага, че културният обмен е бил много по-широко разпространен, отколкото учените са предполагали преди това. Тази търговия, свързваща египетското, финикийското и иберийското общество, може би е била причината за пристигането на амулета в Испания.

